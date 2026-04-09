Duro revés para el kirchnerismo: la Justicia anuló la intervención de Cristina en el PJ de Jujuy

La Justicia Federal de Jujuy resolvió anular la intervención del Partido Justicialista local que había sido dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner y dejó sin efecto las últimas resoluciones adoptadas por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. En su lugar, designó como nuevo nterventor a Ricardo Guillermo Villada, quien tendrá la misión de normalizar el partido y deberá informar cada 15 días al juzgado sobre los avances de su gestión.