Revelan que la hermana del residente muerto fue quien alertó sobre las fiestas con drogas

Resumen para apurados
- La hermana del anestesista Alejandro Zalazar denunció ante la entidad profesional fiestas con drogas tras la muerte del médico por sobredosis en hospitales de Buenos Aires.
- El caso surgió por alertas en el Hospital Italiano y se extendió al Rivadavia. La Asociación realiza test aleatorios, aunque el fallecido había dado negativo en su último control.
- La institución busca esclarecer los hechos y garantizar la ética profesional. La Justicia investiga ahora posibles responsabilidades penales y el desvío de sustancias médicas.
En medio de la investigación por la muerte de un anestesiólogo y el presunto uso irregular de sustancias médicas, la Asociación de Anestesistas aportó detalles sobre cómo se activaron las primeras alertas y qué acciones tomó la entidad. El abogado del organismo, Eduardo Gerome, reconstruyó la secuencia en declaraciones televisivas y confirmó que fue la hermana de Alejandro Zalazar, el médico fallecido, quien aportó información clave sobre posibles fiestas con drogas.
“Hay preocupación, lógicamente”, expresó Gerome en LN+, al referirse al impacto del caso dentro del ámbito profesional.
Según explicó, los primeros indicios surgieron dentro del propio sistema de salud. “Desde el 20 de febrero, por obra y gracia de los propios residentes del Hospital Italiano, que ven a Lanusse en estado de languidez, la denuncian para que se trabaje sobre ella para recuperarla”, relató.
A partir de esa situación, las autoridades del centro de salud realizaron una presentación formal. “Cuando las autoridades del Hospital Italiano toman conocimiento, inmediatamente hacen la denuncia y ponen en conocimiento de la Asociación de Anestesia”, indicó.
El abogado señaló que, una vez informada, la entidad amplió la denuncia al advertir que existían otros hechos vinculados. “Cuando la Asociación de Anestesistas toma conocimiento de la situación y también de lo que pasa en el Hospital Rivadavia, donde también allí es donde muere un médico y hay otra anestesista involucrada, amplía de inmediato la denuncia”, detalló.
En ese contexto, precisó cómo se conocieron los detalles relacionados con el fallecimiento del profesional. “Cuando muere el médico del Hospital Rivadavia, su hermana va a la Asociación de Anestesistas, muy compungida, a contar las cosas que se había enterado que pasaban, de alguna fiesta de la que ella había tenido conocimiento, y esa es la primera noticia que se tiene en la Asociación”, afirmó.
Gerome subrayó que la entidad actuó con rapidez una vez reunida la información. “La actuación de la Asociación de Anestesia, que brega permanentemente por dar excelencia y que los médicos que la integran compartan esa excelencia, hizo la denuncia el 25 de febrero en los tribunales y se acompañaron todos los elementos del caso”, sostuvo.
También se refirió a los controles que realiza la institución sobre sus miembros. “La Asociación hace testeos aleatorios con los anestesiólogos para determinar que no consumen drogas”, explicó.
En relación con el profesional fallecido, indicó que había sido sometido a un control reciente. “Del médico que se murió se había hecho un testeo en 2024, hace poco más de un año, que dio negativo”, señaló.
“Se hace sobre las drogas que suelen utilizar los médicos y en ese momento no tenía ningún tipo de contaminación”, agregó, al remarcar que no existían señales previas que encendieran alertas.
Por último, el abogado remarcó que la causa ya está en manos de la Justicia y que será ese ámbito el que deberá determinar responsabilidades. “Apenas se conoció, se hizo la denuncia. Hoy todo está en manos de la Justicia, que está investigando”, afirmó.
En esa línea, destacó la postura de la Asociación frente a lo ocurrido. “Esperemos que investigue a fondo, porque la Asociación, lejos de querer proteger estos casos, es denunciante para llegar a conclusiones”, concluyó.