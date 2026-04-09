Revelan que la hermana del residente muerto fue quien alertó sobre las fiestas con drogas

En ese contexto, precisó cómo se conocieron los detalles relacionados con el fallecimiento del profesional. “Cuando muere el médico del Hospital Rivadavia, su hermana va a la Asociación de Anestesistas, muy compungida, a contar las cosas que se había enterado que pasaban, de alguna fiesta de la que ella había tenido conocimiento, y esa es la primera noticia que se tiene en la Asociación”, afirmó.