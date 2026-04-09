¿Quién es la famosa villana de novela mexicana que ingresaría a Gran Hermano?

Resumen para apurados
- Santiago del Moro anunció que la actriz mexicana Laura Zapata ingresaría a Gran Hermano Argentina este domingo, tras un intercambio internacional con La Casa de los Famosos.
- La dinámica enviará a Solange Abraham a México mientras Zapata, reconocida villana de telenovelas y hermana de Thalía, se suma al reality local tras años de conflicto familiar.
- Este cruce busca elevar el rating y retoma el formato de intercambios internacionales ausente desde 2012, prometiendo tensiones por el fuerte perfil mediático de la actriz mexicana.
El juego en Gran Hermano suma un nuevo giro y vuelve a captar la atención del público con una propuesta inesperada. A poco más de un mes del inicio del reality, Santiago del Moro comunicó que Solange Abraham participará de un intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el ciclo estadounidense que se graba en México y es uno de los éxitos de Telemundo.
En ese contexto, comenzó a tomar fuerza un nombre que podría desembarcar en la Argentina: Laura Zapata. Aunque desde la producción mantienen el hermetismo, la actriz mexicana aparece como una de las principales candidatas para ingresar a la casa más famosa del país en los próximos días.
La posible participante genera curiosidad entre los televidentes. Zapata es la hermana mayor de Thalía y recientemente cobró notoriedad por su paso en la actual edición de La Casa de los Famosos, donde expuso los motivos del distanciamiento de más de dos décadas con la cantante de “No me enseñaste”. El conflicto familiar escaló rápidamente en redes sociales y despertó interés también en la audiencia rioplatense.
Su vida estuvo marcada tanto por el éxito como por episodios difíciles. En 2002, México quedó conmocionado por el secuestro de Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi. La actriz permaneció cautiva durante 18 días, mientras que Sodi recuperó la libertad luego de 45 días. A este hecho se suma el fallecimiento de Ernestina en 2024, un golpe que profundizó la ruptura dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo latinoamericano.
En el plano profesional, Zapata es considerada una de las grandes villanas de la televisión. Su papel como Malvina Morantes en María Mercedes (1992) marcó un antes y un después dentro de la trilogía de las Marías. Allí interpretó a una mujer ambiciosa y despiadada que se convirtió en la principal antagonista del personaje de Thalía. Ese perfil se consolidó en otras producciones emblemáticas como Esmeralda (1997) y La Usurpadora (1998), donde reafirmó su fuerte presencia escénica.
De confirmarse su participación, la actriz arribaría a la casa ubicada en Martínez entre este domingo y el lunes, con una estadía estimada de una semana. La expectativa crece entre los seguidores del reality, que aguardan por un posible ingreso que podría sumar tensión y atractivo internacional al programa.
El formato de intercambios no es nuevo en la historia del ciclo. En 2007, durante Gran Hermano 4, se realizó un cruce con Brasil: Pablo Espósito viajó a Río de Janeiro, mientras que Íris Stefanelli llegó a Buenos Aires. Luego, en Gran Hermano 5, se repitió la experiencia con España, con Soledad Melli en Europa y Eneko Van Horenbeke en la Argentina.
En 2012, la dinámica volvió a implementarse cuando Victoria Irouleguy viajó a Israel para intercambiar lugar con Sophie Karwacki. Desde entonces, esta modalidad había quedado en pausa hasta la actual edición, que ahora podría sumar un nuevo capítulo internacional con la posible llegada de Laura Zapata.