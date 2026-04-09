¿Quién es la famosa villana de novela mexicana que ingresaría a Gran Hermano?

En el plano profesional, Zapata es considerada una de las grandes villanas de la televisión. Su papel como Malvina Morantes en María Mercedes (1992) marcó un antes y un después dentro de la trilogía de las Marías. Allí interpretó a una mujer ambiciosa y despiadada que se convirtió en la principal antagonista del personaje de Thalía. Ese perfil se consolidó en otras producciones emblemáticas como Esmeralda (1997) y La Usurpadora (1998), donde reafirmó su fuerte presencia escénica.