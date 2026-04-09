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Venta de drogas: desarticularon una banda que operaba en Aguilares

Tres personas fueron detenidas tras allanamientos de la Policía Federal. El funcionamiento.

Operativo de la PFA. Operativo de la PFA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía Federal desarticuló hoy en Aguilares una banda narco dedicada a la venta de drogas tras detener a tres personas por infracción a la Ley de Estupefacientes.
  • Tras tareas de inteligencia y vigilancia, se realizaron allanamientos donde secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero, vehículos y celulares usados para la distribución.
  • Los detenidos quedaron a cargo de la Fiscalía de Narcomenudeo de Concepción. El operativo refuerza la lucha contra el comercio minorista de estupefacientes en el sur de Tucumán.
Resumen generado con IA

Una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Aguilares. El operativo, llevado adelante por la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, culminó con la detención de tres personas -un hombre y dos mujeres- que integraban la estructura delictiva.

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia que permitieron detectar el funcionamiento de la banda y su modalidad operativa. Hubo vigilancias encubiertas y análisis de información, lo que permitió a los investigadores reconstruir el circuito completo del movimiento del grupo.

Según se pudo establecer, la organización se dedicaba al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de estupefacientes. Los integrantes cumplían roles definidos dentro de esta estructura, lo que facilitaba la circulación de la droga y su llegada al mercado local.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Aguilares. Durante los procedimientos, los efectivos federales lograron concretar las detenciones y secuestrar una cantidad significativa de dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta, además de marihuana, según fuentes oficiales.

También fueron incautados elementos clave para la operatoria de la banda, entre ellos siete teléfonos celulares -presuntamente utilizados para la coordinación de las maniobras-, una suma importante de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, un automóvil y una motocicleta, que habrían sido empleados en la logística de distribución.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción (CJC), acusados de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

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