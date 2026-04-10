The Hitz recrea temas inolvidables de los 90 y los 2000

- Si bien se encasillaban algunas bandas con un género en particular, cada una tenía su propio estilo. Linkin Park no suena como Korn y Limp Bizkit no se parece a Deftones, pero fueron las cuatro grandes del nu metal. Lo mismo pasaba con el grunge en los 90, hablando de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots y Alice In Chains. Por eso nos parece una buena época para homenajear y abarcar lo máximo posible, aun sin dejar afuera el pop como Britney Spears o Backstreet Boys.