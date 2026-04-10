The Hitz recrea temas inolvidables de los 90 y los 2000

Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) será un túnel del tiempo esta noche, cuando desde las 21 lleguen los santafesinos de The Hitz para recrear inolvidables canciones del rock y del pop de las décadas de los 90 y de los 2000. Como banda local invitada estará Ardorix.
Los músicos visitantes son Martín Romero, Tomás Benítez, Nicolás Menéndez e Ignacio Benítez, que interpretarán un repertorio va desde Backstreet Boys a Linkin Park y desde Avril Lavigne a Foo Fighters. Red Hot Chili Peppers, Blink 182, Green Day, Limp Bizkit, Nirvana y otros serán también parte del listado.
Creada en 2019 en Reconquista, con el espíritu de una guitarrada entre amigos, la propuesta creció hasta tener identidad propia bajo el nombre “MTV Hitz”, que ahora se limitó a la segunda palabra. Identificados con una época artística que generó movimientos que aún perduran, en cada show “se busca devolver a la gente a su adolescencia con energía, emoción, nostalgia y un repertorio que no deja a nadie quieto”, adelanta Menéndez.
Aparte de las giras nacionales, el grupo avanzó fuerte en otros países latinoamericanos, con un show en vivo que se despliega con nuevas visuales y una atractiva puesta en escena.
- ¿Qué les atrae de esa época?
- Nos criamos mirando MTV y era una buena mixtura de buenos artistas: pasaban desde metal hasta pop y eso nos definió la identidad. Además, los 90 y los 2000 fue la última época cuando la música mainstream se grabó con instrumentos y voces orgánicas.
- ¿Qué tuvieron de distintivas en la creación musical esas bandas?
- Si bien se encasillaban algunas bandas con un género en particular, cada una tenía su propio estilo. Linkin Park no suena como Korn y Limp Bizkit no se parece a Deftones, pero fueron las cuatro grandes del nu metal. Lo mismo pasaba con el grunge en los 90, hablando de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots y Alice In Chains. Por eso nos parece una buena época para homenajear y abarcar lo máximo posible, aun sin dejar afuera el pop como Britney Spears o Backstreet Boys.
- ¿Qué hace que un tema se transforme en clásico?
- Lo que las letras y los riffs generan en el oyente. Mas allá del género y nuestra era millennial, hay canciones que tienen más de 50 años que siguen sonando en radios.
- ¿Reproducen fielmente lo original o le dan una impronta y aporte propio a los temas?
- Todas las canciones que tocamos tienen una vuelta de tuerca que le ponemos nosotros; nos aburre un poco tocar las canciones tal cual fueron grabadas, sobre todo las más pop, que las reversionamos completamente a un estilo más rockero.
- ¿Cuál de los temas que interpretan es su favorito?
- Tenemos varios favoritos: Teenagers de My Chemical Romance, Freak On A Leash de Korn, Everybody de Backstreet Boys y algunos más.
- ¿Para qué edad está pensado el show?
- Nuestro show es para todas las edades, si bien mayormente nuestro público tiene entre 20 y 45 años. En diferentes puntos del país también nos vienen a ver adolescentes de 14 o 15 años y hasta gente de 50 años para arriba.
La escena tucumana
Las formaciones tucumanas tienen para esta noche su propia agenda de presentaciones, muchas de ellas relacionadas con los tributos.
Así, Casino Monkeys estará desde las 22 en Oscar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con los temas de Arctic Monkeys, con la presencia como invitado de Nacho T.
D’fasados llegará a las 23 a Sumo (Santiago del Estero 1.114) con un popurrí de clásicos del rock nacional (La Renga, Los Redonditos de Ricota, Intoxicados, Callejeros, Andrés Calamaro, Fito Páez y Charly García, entre otros), para que luego tome el control de la noche el Dj residente Leandro Díaz Vázquez.
En el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) actuará Luu Marcelo desde las 21. Amor a Roma y Buen Día Joven compartirán la escena en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), junto a la Dj Meli.
Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) recibirá desde las 21 al Dúo Calíope -integrado por Silvina de Faveri y Ana Jeger- con su registro de “Canción de autora”, en temas propios.
Desde las 22.30, Cleveland estará en Mykonos (Pellegrini y Crisóstomo Álvarez) con composiciones de Gustavo Cerati. Sobre la medianoche, NoEraLaIdea desplegará canciones de Divididos en José Cuervo (Miguel Lillo 352). En estos dos shows, no habrá cobro de derecho de espectáculo.
Una opción bailable tendrá lugar en Casa Cultural Dionisio (La Plata 927), donde habrá una Fiesta de la Sangría con Palmitos Way, La Banda del Río Salí y el Dj Fabrizio Barrera.
En el campo de la electrónica, el Dj cordobés Matías Chilano estará en el Restó Boris (San Juan 1.131), donde será recibido por Gabriel Sfeir; al tiempo que en Santos Discépolo (La Rioja 219) sonarán los sets de progressive y deep house a cargo de Juanma Zamora y Juani Yoca.