La fiesta de los 90 regresa con la banda MTV Hitz

“La música de los 90 claramente sigue siendo exitosa, no solamente porque este año los shows internacionales más grandes del país son bandas que nacieron de MTV en los 90 como Green Day, System of a Down, Oasis, Linkin Park, My Chemical Romance y el recién anunciado Limp Bizkit, sino que los shows del tour anterior de MTV Hitz estuvieron en un 80% todos agotados y recorrimos toda Argentina y otros dos países”.
Con esta seguridad Nicolás Menéndez deja en claro por qué su banda MTV Hitz defiende e interpreta la música de esa década. Martín Romero (voz), Mateo Zanel (guitarra), Tomás Benítez (bajo y coros) y Menéndez (batería) se presentarán esta noche desde las 21 en teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), ahora en la gira “The X- Treme Loud Tour”. Previamente tocará el grupo local Ardorix.
La música de las bandas citadas es variada, incluyendo géneros como punk rock, metal alternativo, rock alternativo, britpop y nu metal, con influencia en la cultura juvenil de los años 90 y principios de los 2000.
“Lejos de ser una banda tributo, MTV Hitz se distingue porque no es simplemente rendir homenaje a otras bandas sino revivir su música con un espectáculo en vivo y una fiesta vibrante que conecta con los recuerdos de esa época”, dice. “Tratamos de imitar lo que se está escuchando, siempre tratamos de sumarle algo nuevo, una forma nueva de tocarla, una identidad o simplemente mostrar nuestra personalidad, nuestro estilo a lo que estamos ofreciéndole la gente”, añade para LA GACETA.
- ¿Cómo será el show?
- Va a ser un espectáculo de una hora y media en el que vamos a repasar todos los hits de MTV, desde el punk-rock más rebelde al pop más pegadizo, incluyendo también ñu-metal. Además nos acompañarán los chicos de Ardorix que tienen un set más orientado a la parte pesada de la época; seguramente la vamos a pasar muy bien. Tenemos una lista principal y una lista secundaria de canciones; después, dentro de esos listados, vamos modificando para que la gente tampoco se aburra ni escuche siempre lo mismo; y así tampoco nosotros aburrirnos.
- Hay un prejuicio y críticas contra las bandas de cover...
- Nos da risa cuando nos dicen “a los shows de ustedes deben ir personas que no son músicos”, y nosotros somos músicos, no solamente porque tocamos muchos años en bandas con discos grabados, ni porque con la misma formación de MTV Hitz hemos hecho canciones propias, sino porque también creíamos que tu obra tiene que ser súper refinada y compleja para que otro músico te aplauda. Después de muchos años entendimos eso: la música te tiene que hacer sentir algo, y hay gente que es feliz recordando un momento de su vida en particular. Es una situación win-win, nosotros nos divertimos, los fans tienen nostalgia y todos contentos. Ir en contra de eso me parece bastante triste e inexperimentado.
- ¿Cómo surgió la banda?
- Nació por una necesidad nuestra, mía y de mis compañeros, de hacer música para divertirnos. Al principio nunca pensamos que esto iba a escalar tanto: la primera fecha que tuvimos fue en un verano que estábamos todos juntos en un bar; por separado en realidad, y medio que terminamos coordinando todos y charlando. Luego de dos tocadas en Reconquista dijimos “esto está bueno, nos estamos divirtiendo, a la gente le gusta. Vamos a probar a darle para adelante, a ver qué puede salir”. En la banda hay un rango etario bastante marcado: dos integrantes tienen 21 y 22 años, y la otra mitad, 29 y 32. Los más grandes nos criamos con esa música, disfrutando de eso, con nuestro estilo. Hay un tema de Britney Spears que es todo pop, pero que nosotros lo tocamos como rock.