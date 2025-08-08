La fiesta de los 90 regresa con la banda MTV Hitz

- Nació por una necesidad nuestra, mía y de mis compañeros, de hacer música para divertirnos. Al principio nunca pensamos que esto iba a escalar tanto: la primera fecha que tuvimos fue en un verano que estábamos todos juntos en un bar; por separado en realidad, y medio que terminamos coordinando todos y charlando. Luego de dos tocadas en Reconquista dijimos “esto está bueno, nos estamos divirtiendo, a la gente le gusta. Vamos a probar a darle para adelante, a ver qué puede salir”. En la banda hay un rango etario bastante marcado: dos integrantes tienen 21 y 22 años, y la otra mitad, 29 y 32. Los más grandes nos criamos con esa música, disfrutando de eso, con nuestro estilo. Hay un tema de Britney Spears que es todo pop, pero que nosotros lo tocamos como rock.