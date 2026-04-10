Reposiciones para reactivar el teatro tucumano

Tras Semana Santa, el teatro tucumano retoma una intensa actividad, con numerosas reposiciones de obras que tuvieron buena respuesta de público.
Desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), habrá una función especial de “Freak Show”, que cumple 20 años de su estreno original. Escrita y dirigida por Martín Giner, con Fernando Godoy, Julieta Ascárate y José María Risso, la obra transcurre en un circo de fenómenos cuyo protagonista es el último descendiente de una familia que arrastra una maldición tan absurda como mortal: los hombres, cuando se enamoran, creen tener superpoderes y mueren intentando demostrarlo. El público será espectador de una tragedia absurda y cruel, si es que el corazón llama.
“Este retorno es una experiencia movilizante y un desafío creativo. Es reencontrarme con un texto de otro momento de mi vida, pero desde una mirada distinta, con más herramientas, más preguntas y más ambición escénica, en una puesta más elaborada, más espectacular y busca potenciar el impacto visual sin perder la esencia de la obra”, señala Giner.
“Sigue siendo una comedia con una mirada crítica sobre el amor y cómo puede convertirse en un producto de consumo, que se exhibe, se idealiza y se vende, lo que no perdió vigencia”, dice.
El autor y director admite que, desde la primera versión, “han cambiado muchas cosas, porque el espectador de hoy está más entrenado en lo audiovisual, acostumbrado al estímulo simultáneo, a la velocidad, a la fragmentación del relato; el mundo también se ha transformado con la manipulación a través de los medios y desde las redes sociales”. “Vivimos en una época donde lo espectacular muchas veces reemplaza a lo verdadero, en la cual la emoción vale lo mismo que la razón o un argumento”, añade.
Unipersonal emotivo
Desde la misma hora, en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251) se hará la primera de las únicas cuatro funciones programadas de “El elogio de la risa”. Protagonizado por Ricardo Podazza, con dirección y libro de Gastón Marioni, se presenta como “un homenaje a la vida, una celebración que invita a mirarnos como sujetos atravesados por el tiempo, la experiencia y los vínculos para dejarse llevar por una historia donde el amor y la risa se encuentran”.
“Es un unipersonal profundo y conmovedor que propone una mirada sensible sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, utilizando el humor como herramienta para reflexionar y transitar emociones, combinando risa y emoción en una experiencia pensada para todo público”, se anticipa desde Fundae, responsable de la producción.
Aprobar como sea
La grilla de funciones a partir de las 21 tiene también a “Bye bye profe” en la lista, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). El grupo Los TucuTeatro presenta a tres alumnas de secundario que deben presentar su último trabajo práctico de historia, y le queda poco tiempo para prepararlo. Entre recreo y recreo, irán buscando ideas un poco absurdas para aprobar la materia, plantea el autor y director Emanuel Lobo, con las actuaciones de Sofía Savino, Gabriela Morales y Lourdes Carrizo.
“Es una obra para reírse, recordar nuestra época del secundario y repasar la historia de Tucumán desde el principio hasta el presente, reflexionando y emocionándonos al conectar con nuestras raíces”, añade Lobo.
Amores gauchescos
Otra reposición es “Florecitas del monte”, la obra escrita y dirigida por Carlos Correa que estará desde las 21 en la Sociedad Francesa (San Juan 750), con actuaciones de Luis Balderrama, Fabián Bonilla, Jorge García, Mariano Hernández, Martín Lombardelli, Gringo Maccarini y Sergio Prina y aporte musical en vivo de Lurdes Villalba.
En un entorno gauchesco, Apud comete un crimen atroz e instala un nuevo orden en un pueblo de hombres solitarios, donde las mujeres desaparecieron del lugar sin dejar rastro. “La llegada de un forastero altera los ánimos, pues su aspecto y sus hábitos desafían el mandato atávico que gobierna a los paisanos. A su vez, la presencia de un ser mitológico amenaza a los hombres, despierta dudas, que traen con ellas nuevos miedos”, avisa el autor.
Revisión de un clásico
“Hamlet: versión para un actor (de reparto)” llega a la Capital tras su debut, la semana pasada, en El Mollar. A las 22, en Casa Barda (Córdoba 284), Guillermo Montilla Santillán interpretará su lectura sobre el clásico de William Shakespeare, anunciada como “una mirada contemporánea, íntima y potente”.
Se centra en el universo del personaje protagónico y su regreso a Elsinor, donde se enfrenta a un mundo atravesado por la traición, la muerte y la locura. La aparición del fantasma de su padre, revelando un asesinato, desata un conflicto interno que lo conduce por el camino de la venganza, pero -al mismo tiempo- lo enfrenta a los dilemas del personaje -la duda, la acción, el sentido de la existencia- que dialogan con el presente y resignifican el texto en clave contemporánea.