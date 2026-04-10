Reposiciones para reactivar el teatro tucumano

El autor y director admite que, desde la primera versión, “han cambiado muchas cosas, porque el espectador de hoy está más entrenado en lo audiovisual, acostumbrado al estímulo simultáneo, a la velocidad, a la fragmentación del relato; el mundo también se ha transformado con la manipulación a través de los medios y desde las redes sociales”. “Vivimos en una época donde lo espectacular muchas veces reemplaza a lo verdadero, en la cual la emoción vale lo mismo que la razón o un argumento”, añade.