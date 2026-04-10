El alumno tirador de Santa Fe tendría vínculos con una red digital violenta

La masacre de Columbine

El informe de la SAIT ubica el origen de estas comunidades en foros de internet de fines de los años 90 y marca como punto de inflexión la masacre de Columbine, en 1999. Con el tiempo, la lógica se replicó en otros casos, como el ataque de 2022 en Buffalo y un crimen ocurrido en 2023 en Busan, ambos vinculados al consumo de contenidos sobre masacres. La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, confirmó la detención de otro menor en un operativo sobre la ruta 11, cerca de Nelson, en el marco de tareas preventivas. No se precisó su vínculo con el caso. Y una denuncia permitió detectar en Sunchales a un menor armado con supuestas intenciones de ataque, lo que derivó en el secuestro de un arma.