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El Banco Central realizó la mayor compra de divisas en más de un año

En lo que va del año, la entidad monetaria acumuló casi U$S5.000 millones en compras de dólares, aunque este resultado no se reflejó de manera lineal en el nivel de reservas

RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora en el segundo mes de 2026. RESERVAS. El BCRA extendió la racha compradora en el segundo mes de 2026.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • El BCRA compró U$S281 millones este jueves en el mercado, la mayor cifra en más de un año, logrando que las reservas internacionales superen los U$S45.000 millones.
  • En lo que va de 2026, la entidad acumuló casi U$S5.000 millones. Sin embargo, el crecimiento de reservas es parcial debido a pagos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional.
  • Con el 49% de la meta anual alcanzada, el Gobierno busca acumular hasta U$S17.000 millones en 2026 para blindar la economía y evaluar una eventual salida del cepo cambiario.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este jueves la mayor compra de divisas en más de un año al adquirir U$S281 millones este jueves, en una jornada que permitió que las reservas internacionales vuelvan a superar los U$S45.000 millones.

En lo que va del año, la entidad monetaria acumuló casi U$S5.000 millones en compras de dólares, aunque este resultado no se reflejó de manera lineal en el nivel de reservas. La fuerte adquisición diaria impulsó el stock de moneda extranjera por encima de los U$S45.000 millones, marcando un hito en la dinámica reciente del organismo.

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El monto comprado representa el más alto del año, por encima de los U$S214 millones registrados en febrero de 2026, y constituye la cifra más elevada desde el 7 de febrero de 2025, cuando se habían superado los U$S300 millones.

Desde la implementación del actual esquema monetario en enero, el BCRA incorporó U$S4.964 millones, lo que equivale a casi el 50% de la meta anual establecida por el equipo económico. Solo en marzo, las compras totalizaron U$S1.670 millones, consignó Infobae. 

No obstante, el impacto positivo de estas operaciones se vio atenuado por la demanda de divisas del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. De este modo, una parte significativa de los dólares adquiridos se destinó al pago de compromisos financieros, sin traducirse plenamente en una suba de las reservas.

Para sostener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro Nacional colocó deuda en moneda local con el objetivo de absorber parte de esa liquidez y moderar el crecimiento de la base monetaria, la inflación y la presión cambiaria.

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Las proyecciones oficiales indican que el saldo neto por compras de divisas podría ubicarse entre U$S10.000 y U$S17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y de la disponibilidad de dólares en el mercado. En ese sentido, el titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas estará sujeta a estos factores. Hasta el momento, el avance alcanza el 49% del objetivo anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en U$S45.152 millones, tras un incremento diario de U$S375 millones, impulsado principalmente por la compra de divisas y la valorización de activos.

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