El Banco Central realizó la mayor compra de divisas en más de un año

Las proyecciones oficiales indican que el saldo neto por compras de divisas podría ubicarse entre U$S10.000 y U$S17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y de la disponibilidad de dólares en el mercado. En ese sentido, el titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas estará sujeta a estos factores. Hasta el momento, el avance alcanza el 49% del objetivo anual.