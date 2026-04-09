Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez se recuperó y vuelve justo a tiempo rumbo al Mundial

Su regreso no solo es importante para el Manchester United, sino también para la Selección. A 66 días del Mundial 2026, Lionel Scaloni recupera a una pieza clave en la defensa. De ahora en adelante, el objetivo de Martínez será sumar ritmo de competencia para llegar en óptimas condiciones y asegurarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.