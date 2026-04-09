Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez se recuperó y vuelve justo a tiempo rumbo al Mundial

Resumen para apurados
- Lisandro Martínez se recuperó de una lesión en el sóleo y vuelve a entrenar en Manchester United, a 66 días del Mundial 2026, bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni.
- El defensor superó una molestia que lo marginó de cinco partidos con su club y de la última gira de la Selección, tras frenar por recomendación médica para evitar complicaciones.
- Su retorno es clave para la defensa argentina. El central buscará ahora sumar rodaje en la Premier League para asegurar su lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.
Lisandro Martínez dejó atrás su lesión y vuelve a estar disponible en un momento clave de la temporada. El defensor del Manchester United se recuperó de una molestia en el sóleo de la pierna izquierda, que si bien no era de gravedad, lo obligó a frenar por recomendación médica para evitar complicaciones mayores.
Tras completar su recuperación, el central argentino ya se entrena con normalidad y está a disposición del entrenador Michael Carrick. Incluso, podría reaparecer este lunes cuando su equipo reciba al Leeds United en Old Trafford, en un partido correspondiente a la Premier League.
Durante su ausencia, Martínez se perdió cinco encuentros con su club (ante Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa y Bournemouth) y tampoco pudo formar parte de los amistosos de la Selección Argentina frente a Mauritania y Zambia.
Su regreso no solo es importante para el Manchester United, sino también para la Selección. A 66 días del Mundial 2026, Lionel Scaloni recupera a una pieza clave en la defensa. De ahora en adelante, el objetivo de Martínez será sumar ritmo de competencia para llegar en óptimas condiciones y asegurarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.