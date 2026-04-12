Científicos del Conicet lograron avances en la investigación de la regeneración de tejidos

Natalia Lavalle, física y autora de la investigación participó como becaria del Conicet en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB, CONICET-UNLP). “Conocer cómo es posible para algunos organismos reparar y restaurar la función y estructura de un órgano u otra parte del cuerpo dañada es el primer paso fundamental", detalla Lavalle en el sitio web del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (Conicet) "Con esos datos podemos saber si es una característica que los seres humanos alguna vez tuvimos pero perdimos con la evolución, y si eventualmente persiste en nuestro ADN y hay alguna forma de recuperarla”, explica la científica en referencia al estudio, publicado en la revista Journal of Theoretical Biology.