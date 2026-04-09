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Números de Oro eleva el pozo a $7.000.000 y renueva la ilusión cada viernes
Números de Oro eleva el pozo a $7.000.000 y renueva la ilusión cada viernes
Hace 1 Hs

La expectativa sigue en alza entre los tucumanos que, semana a semana, participan de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no se registraron ganadores, por lo que el pozo acumulado asciende ahora a $7.000.000, una cifra que potencia la ilusión de miles de lectores.

Cada viernes, junto al diario, se entrega una nueva tarjeta para sumarse al juego y seguir apostando a la suerte. Con el paso del tiempo, esta propuesta se consolidó como una tradición en muchos hogares, combinando emoción, expectativa y la posibilidad de alcanzar un premio significativo.

Los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: además de jugar con las tarjetas tradicionales, pueden retirar las tarjetas selladas en el horario habitual de 17:30 a 20:30, en la sede de La Rioja 265. Si resultan ganadores, el monto del premio se duplica automáticamente.

Además, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $200.000 para utilizar en reconocidos comercios tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Desde su lanzamiento, Números de Oro se posiciona como una de las propuestas más elegidas por los lectores, ofreciendo premios atractivos y renovando el entusiasmo en cada edición.

Esta nota es de acceso libre.
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