Apronor acusó “cartelización” en semillas y apuntó al gobierno de Milei: "¡Productores, estemos alerta, vienen por nosotros!"

“En Alógamas como el maíz (genética por la que el productor paga un alto valor) el instituto del área y otros organismos del Estado parecen no preocuparse, no hacen foco en los problemas graves que sufrimos, especialmente en el Norte por ejemplo, el complejo de enfermedades del achaparramiento del maíz. Se ofertan y venden híbridos sensibles a esta enfermedad a precios de mercado, en este caso vale el libre mercado y todas las libertades; si compramos un híbrido que nos lleva al quebranto, estamos ejerciendo la libertad como consumidores… parece un chiste, pero no lo es”, consignó el texto.