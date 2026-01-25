Manchester United derrotó al Arsenal en Londres y le puso suspenso a la lucha por la Premier League

Sin embargo, el United encontró oxígeno gracias a un error grosero en la salida del Arsenal que Bryan Mbeumo no perdonó. Ya en el complemento, la balanza comenzó a inclinarse para los de Manchester con un zapatazo de Patrick Dorgu que se colgó en el ángulo. A partir de allí, Lisandro Martínez emergió como el baluarte defensivo que su equipo necesitaba. El "Carnicero" se batió a duelo con Gabriel Jesús, a quien anuló completamente hasta que el brasileño fue reemplazado, y lideró la resistencia con un despliegue físico que dejó claro que las discusiones sobre su estatura son, a esta altura, una anécdota frente a su jerarquía.