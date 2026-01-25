Manchester United derrotó al Arsenal en Londres y le puso suspenso a la lucha por la Premier League
En un partido vibrante, los "Diablos Rojos" se impusieron por 3 a 2 como visitantes. Pese al gol en contra, Lisandro Martínez terminó siendo figura tras una semana marcada por los cruces con glorias del club.
El Manchester United dio un golpe de autoridad en la capital inglesa al vencer al líder, Arsenal, en un encuentro que tuvo todos los condimentos de una final. El protagonismo absoluto se lo llevó Lisandro Martínez, quien pasó de la frustración de un gol en propia puerta a una actuación defensiva fenomenal que terminó silenciando las críticas recibidas durante los últimos días.
El desarrollo del juego comenzó cuesta arriba para el United, con un Arsenal que dominó la posesión y sometió a la visita durante gran parte de la primera mitad. A los 26 minutos, la fortuna le jugó una mala pasada al defensor argentino: un remate defectuoso de Martin Ødegaard rebotó en el pie de Martínez y descolocó al arquero Senne Lammens, decretando el 1 a 0 parcial para los "Gunners".
Sin embargo, el United encontró oxígeno gracias a un error grosero en la salida del Arsenal que Bryan Mbeumo no perdonó. Ya en el complemento, la balanza comenzó a inclinarse para los de Manchester con un zapatazo de Patrick Dorgu que se colgó en el ángulo. A partir de allí, Lisandro Martínez emergió como el baluarte defensivo que su equipo necesitaba. El "Carnicero" se batió a duelo con Gabriel Jesús, a quien anuló completamente hasta que el brasileño fue reemplazado, y lideró la resistencia con un despliegue físico que dejó claro que las discusiones sobre su estatura son, a esta altura, una anécdota frente a su jerarquía.
El cierre del partido fue de alta tensión. Mikel Merino logró igualar para el Arsenal a los 83 minutos tras una serie de rebotes, pero el United tuvo la última palabra. Matheus Cunha apareció con un disparo preciso desde fuera del área para sellar el 3 a 2 definitivo y desatar la euforia en el banco de suplentes visitante. Con este resultado, Arsenal se mantiene en la cima con 50 unidades, pero ahora siente el aliento de sus perseguidores, Manchester City y Aston Villa, que se ubican a solo cuatro puntos de distancia. Por su parte, Manchester United escaló a la cuarta posición con 38 puntos, consolidándose en puestos de clasificación a la Champions League.