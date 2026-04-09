Artemis II: cuándo regresa la nave y cuáles son los principales riesgos para los astronautas

El momento más crítico: velocidad extrema, calor y pérdida de comunicación

Durante ese proceso, la comunicación con la Tierra se interrumpirá de manera temporal, un fenómeno esperado pero que forma parte de los momentos más delicados del viaje. Además, el éxito del descenso dependerá de una secuencia precisa de etapas: separación de módulos, correcta orientación, frenado progresivo en la atmósfera y el despliegue final de los paracaídas antes del impacto controlado en el mar.