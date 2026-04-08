Impactante: Artemis II replicó la famosa foto del Apolo 8 desde el lado oculto lunar

Otro de los hitos fue la observación directa de un eclipse solar total desde la órbita lunar. A diferencia de lo que ocurre en la Tierra, los astronautas pudieron contemplar la silueta completa de la Luna bloqueando el Sol, mientras la corona solar se desplegaba en todo su esplendor. El fenómeno fue registrado tanto con cámaras como con instrumentos científicos, ampliando el conocimiento sobre este tipo de eventos en condiciones extremas.