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Impactante: Artemis II replicó la famosa foto del Apolo 8 desde el lado oculto lunar

Después de la gran expectativa por el paso de la misión Artemis II de la NASA por el lado oculto de la Luna en más de medio siglo, salieron a luz las primeras fotografías en alta definición del histórico viaje.

Artemis II recreó la famosa foto de la Tierra del Apolo 8 desde el lado oculto de la Luna Artemis II recreó la famosa foto de la Tierra del Apolo 8 desde el lado oculto de la Luna Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La misión Artemis II de la NASA capturó imágenes en alta definición de la Tierra desde el lado oculto lunar, replicando la icónica foto del Apolo 8 para documentar el avance espacial.
  • A bordo de la nave Orion, la tripulación sorteó el silencio radial en la cara oculta y superó récords de distancia, reviviendo el hito de 1968 mediante tecnología de última generación.
  • Este logro consolida la cooperación internacional y valida sistemas autónomos críticos, sentando las bases para el regreso humano a la Luna y futuras misiones tripuladas hacia Marte.
Resumen generado con IA

La misión Artemis II misión lunar volvió a colocar a la humanidad en el centro de la exploración espacial con la difusión de imágenes inéditas captadas desde la órbita de la Luna. Las fotografías, registradas con tecnología de última generación, no solo ofrecen una calidad sin precedentes, sino que también recrean algunos de los momentos más emblemáticos de la historia espacial, como la icónica “salida de la Tierra”.

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Según informó la NASA, los cuatro astronautas lograron alcanzar una distancia récord respecto a la Tierra, superando incluso lo conseguido por la histórica Apolo 13 misión espacial. Durante el recorrido, la tripulación atravesó la denominada “cara oculta” de la Luna, una zona clave para futuras misiones de exploración profunda. 

Un puente entre la era Apolo y el futuro espacial

Uno de los momentos más significativos de la misión fue la captura de una nueva versión del fenómeno conocido como “Earthrise”, que remite directamente a la imagen tomada en 1968 durante la misión Apolo 8 misión espacial por el astronauta Bill Anders. En aquella oportunidad, la fotografía se convirtió en un símbolo global al mostrar por primera vez la Tierra emergiendo sobre el horizonte lunar.

En Artemis II, los astronautas experimentaron una secuencia similar: observaron la desaparición del planeta detrás del satélite y su posterior reaparición, un fenómeno que ahora fue documentado con una nitidez inédita. Este registro no solo tiene valor científico, sino también simbólico, al reforzar el vínculo entre las primeras misiones tripuladas y la nueva generación de exploradores espaciales. 

El paso por el lado oculto de la Luna implicó además un desafío técnico crucial. Durante aproximadamente 50 minutos, la nave Orion nave espacial permaneció sin comunicación con la Tierra, poniendo a prueba sus sistemas autónomos. Este tipo de ensayos resulta fundamental para futuras misiones hacia destinos más lejanos, como Marte. 

Otro de los hitos fue la observación directa de un eclipse solar total desde la órbita lunar. A diferencia de lo que ocurre en la Tierra, los astronautas pudieron contemplar la silueta completa de la Luna bloqueando el Sol, mientras la corona solar se desplegaba en todo su esplendor. El fenómeno fue registrado tanto con cámaras como con instrumentos científicos, ampliando el conocimiento sobre este tipo de eventos en condiciones extremas. 

La misión también consolidó el carácter internacional del programa Artemis, con la participación del astronauta canadiense Jeremy Hansen, reflejando una nueva etapa de cooperación global en la exploración espacial.

En conjunto, las imágenes obtenidas —desde la puesta y el amanecer de la Tierra hasta el eclipse solar observado desde la órbita lunar— ya forman parte del archivo histórico de la humanidad y servirán como base para el desarrollo de futuras misiones. Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso decisivo hacia el regreso del ser humano a la Luna y su proyección hacia otros mundos.

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