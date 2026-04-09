Podrían sancionar a Barcelona de Ecuador y Boca sigue de cerca la decisión

Para Boca, la situación no pasa desapercibida. El equipo dirigido por Claudio Úbeda enfrentará a Barcelona este martes en La Bombonera, pero también mira de reojo lo que pueda suceder con la sanción. En caso de que el castigo incluya jugar sin público y se extienda por más de un partido, el “Xeneize” podría verse beneficiado en su visita a Guayaquil por la cuarta fecha del grupo.