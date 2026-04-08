El estreno soñado de Paredes en la Libertadores dejó una frase que disparó la ilusión de los fanáticos

El festejo que ya se volvió una marca de este Boca

La noche dejó además otra imagen que ya empieza a instalarse como un sello del plantel. Después del gol, Paredes, Miguel Merentiel y Adam Bareiro repitieron el “truco gallo”, una celebración que ya había aparecido en otros partidos y que refleja la buena química del grupo. “Estamos jugando mucho al truco con Miguel, Adam y los chicos”, contó el propio Paredes. Y Bareiro completó la escena con otra frase que alimentó la ilusión: “Ojalá podamos seguir haciéndolo”.