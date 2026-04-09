Boca rota ante Independiente y Paredes no jugará por suspensión

Resumen para apurados
- Boca Juniors rotará su equipo este sábado ante Independiente, con la baja clave de Leandro Paredes, quien cumplirá una fecha de suspensión para llegar limpio al Superclásico.
- El DT Claudio Úbeda preserva jugadores por desgaste físico y lesiones de Merentiel y Weigandt. Regresan Marchesín y Zeballos tras recuperarse, buscando cuidar el plantel titular.
- La estrategia prioriza el duelo ante River del 19 de abril y el cruce por Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador, buscando maximizar el rendimiento en partidos decisivos.
Boca se prepara para enfrentar a Independiente con varias modificaciones y una ausencia clave: Leandro Paredes no estará disponible por suspensión. El mediocampista llegó al límite de amarillas y todo indica que fue una decisión estratégica para poder estar presente en el Superclásico frente a River del próximo 19 de abril.
En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda evalúa una rotación importante en el equipo, condicionado por el calendario apretado entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Entre los jugadores en duda aparecen Miguel Merentiel, que arrastra una molestia en el pubis, y Marcelo Weigandt, con un problema en la rodilla. Además, futbolistas como Milton Delgado, Tomás Aranda y Adam Bareiro podrían descansar tras una seguidilla de partidos.
La buena noticia para el “Xeneize” pasa por algunos posibles regresos. Agustín Marchesín ya se entrena con normalidad tras superar un desgarro y tiene chances de volver al arco, mientras que Exequiel Zeballos regresará a la convocatoria luego de dos meses de inactividad, aunque iniciaría desde el banco.
Dentro de las alternativas para el once aparecen nombres como Juan Barinaga, Ander Herrera, Alan Velasco, Milton Giménez y Ángel Romero, en un armado que apunta a cuidar cargas físicas sin resignar competitividad.
El objetivo de Boca es claro: llegar de la mejor manera tanto al cruce con River como al compromiso del martes frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.