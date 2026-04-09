Boca rota ante Independiente y Paredes no jugará por suspensión

En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda evalúa una rotación importante en el equipo, condicionado por el calendario apretado entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Entre los jugadores en duda aparecen Miguel Merentiel, que arrastra una molestia en el pubis, y Marcelo Weigandt, con un problema en la rodilla. Además, futbolistas como Milton Delgado, Tomás Aranda y Adam Bareiro podrían descansar tras una seguidilla de partidos.