Secciones
DeportesFútbol

Úbeda bancó a Aranda y lo proyecta en grande: “Ojalá sea el mejor del mundo”

El DT de Boca destacó el crecimiento del juvenil, clave como nexo en el mediocampo, y pidió llevar su evolución con cautela.

Tomás Aranda, de Boca. Tomás Aranda, de Boca.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Claudio Úbeda elogió a Tomás Aranda en Boca Juniors por su rol clave como enlace tras su debut en la Copa Libertadores y su gran nivel en la Selección Argentina Sub-20.
  • El juvenil, proveniente de la Reserva campeona, se consolidó en el primer equipo aportando claridad. Su evolución es apoyada por figuras como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.
  • Úbeda proyecta a Aranda como una futura estrella mundial si mantiene su evolución. El jugador dejó de ser una apuesta para convertirse en titular indiscutido del esquema xeneize.
Resumen generado con IA

Claudio Ubeda puso en valor el presente de Tomás Aranda, una de las apariciones más importantes de Boca en este tramo de la temporada. El juvenil, surgido de la Reserva campeona, se consolidó como una pieza clave en el funcionamiento del equipo, ocupando el rol de enlace entre los volantes y los delanteros.

Tras su debut en la Copa Libertadores, donde fue determinante, Aranda confirmó su crecimiento y rápidamente dio el salto a la Selección Sub-20, donde incluso llevó la camiseta número 10. Su irrupción también se explica por la necesidad del equipo ante algunas ausencias, pero sobre todo por su capacidad para aportar claridad y conexión en el juego.

Aunque pidió cautela para no “sobredimensionar” su figura, Úbeda no evitó elogiarlo: “Ojalá que pueda ser el mejor jugador del mundo”, afirmó, dejando en claro la confianza que tiene en su proyección.

El entrenador también destacó el contexto que rodea al juvenil, con futbolistas de experiencia y buen manejo como Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Milton Delgado, que potencian su crecimiento dentro del equipo.

De promesa a realidad, Aranda ya dejó de ser una apuesta para transformarse en una pieza fija en el once de Boca.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa Libertadores de América 2015Claudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”
1

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina
2

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca
3

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna
4

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur
5

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
6

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Más Noticias
La UAR señaló el problema central de Tucumán para ser sede del Mundial 2035: “No tiene estadio”

La UAR señaló el problema central de Tucumán para ser sede del Mundial 2035: “No tiene estadio”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

El agua que no se va y las dos vidas que se llevó: Villa Nueva Italia tras la tragedia

El agua que no se va y las dos vidas que se llevó: Villa Nueva Italia tras la tragedia

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Ecos del temporal en Tucumán: numerosa y sentida despedida para Mariano y Solana

Comentarios