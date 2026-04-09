Prat-Gay dejó una dura advertencia: "No hay programa que enamore sin empleo ni producción"

El círculo vicioso de la desconfianza

Prat-Gay puso el foco en la falta de remonetización. "La gente todavía no quiere pesos", afirmó. Explicó que, sin demanda de dinero, no hay crédito; sin crédito, no hay reactivación; y sin reactivación, es imposible acumular reservas de forma genuina. "Mientras no se resuelva la falta de confianza de los argentinos y de los acreedores, la situación será muy frágil", advirtió.