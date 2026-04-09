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Prat-Gay dejó una dura advertencia: "No hay programa que enamore sin empleo ni producción"

Ante el Rotary Club, el ex ministro cuestionó la falta de acceso al crédito externo y advirtió sobre la fragilidad de un esquema que no logra recuperar la confianza de los inversores ni de los ahorristas.

Alfonso Prat-Gay Alfonso Prat-Gay
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Alfonso Prat-Gay criticó el rumbo económico ante el Rotary Club de Buenos Aires, advirtiendo que sin empleo ni producción el programa no logrará consolidarse ni atraer confianza.
  • Pese al ajuste fiscal, el exministro alertó sobre reservas negativas, falta de crédito externo y una demanda de pesos estancada que impide la reactivación y la acumulación genuina.
  • La fragilidad del esquema ante vencimientos de U$S 20.000 millones anuales plantea un desafío crítico. El impacto futuro dependerá de atraer inversores y bajar la inercia inflacionaria.
Resumen generado con IA

Alfonso Prat-Gay presentó una evaluación crítica sobre el rumbo económico del Gobierno en el tradicional almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires. El ex presidente del Banco Central remarcó una contradicción central. Dijo que a pesar de haber ejecutado el ajuste fiscal y las reformas exigidas por los mercados, la gestión libertaria sigue sin recuperar el acceso al crédito internacional.

"Es paradójico que un gobierno que cumplió todo lo que pidió Wall Street no logre acceder al mercado de deuda", señaló ante un auditorio de 140 empresarios. Según el economista, la situación es "insostenible" ante vencimientos anuales de U$S 20.000 millones, reservas netas negativas y un superávit comercial que no alcanza para cubrir el balance de pagos.

El círculo vicioso de la desconfianza

Prat-Gay puso el foco en la falta de remonetización. "La gente todavía no quiere pesos", afirmó. Explicó que, sin demanda de dinero, no hay crédito; sin crédito, no hay reactivación; y sin reactivación, es imposible acumular reservas de forma genuina. "Mientras no se resuelva la falta de confianza de los argentinos y de los acreedores, la situación será muy frágil", advirtió.

Además, comparó la dinámica inflacionaria actual (en torno al 3% mensual) con hitos de gestiones anteriores en el mismo punto de partida, al señalar que el Gobierno subestimó la inercia inflacionaria. "No alcanza con emisión cero; ya se intentó en la gestión de Macri y no funcionó", recordó.

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