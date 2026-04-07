Calendario de pago de ANSES: quiénes cobran prestaciones esta semana

Resumen para apurados
- ANSES oficializó en abril el calendario de pagos para jubilados y asignaciones en Argentina, aplicando un aumento del 2,9% basado en la inflación de febrero según la nueva fórmula.
- Los pagos se realizan por terminación de DNI. La jubilación mínima alcanza $380.319 y se suma un bono de $70.000, elevando el ingreso base a $450.319 para los beneficiarios.
- Este ajuste busca actualizar los haberes frente a la inflación. El esquema garantiza un piso de ingresos y refuerzos decrecientes para quienes perciben más del haber mínimo legal.
Los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que se encuentran sujetos a la fórmula de movilidad previsional obtienen en abril un aumento basado en el Índice de Precios al Consumidor de febrero. La confirmación del calendario de pagos por parte de la entidad, conlleva a que los beneficiarios puedan acceder a un aumento del 2,9%.
Bajo este esquema, la jubilación mínima escala hasta los $380.319 durante el presente mes. Se le suma la continuidad del bono de $70.000, una medida vigente desde hace más de dos años, lo que eleva el ingreso total de quienes perciben el haber mínimo a $450.319. Por su parte, los jubilados con ingresos superiores a la mínima también disponen de un refuerzo económico, aunque el valor del mismo decrece proporcionalmente hasta que el total de la prestación iguala la cifra de $450.319 fijada como piso.
Calendario de pago de Anses de abril
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril