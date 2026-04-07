Calendario de pago de ANSES: quiénes cobran prestaciones esta semana

Bajo este esquema, la jubilación mínima escala hasta los $380.319 durante el presente mes. Se le suma la continuidad del bono de $70.000, una medida vigente desde hace más de dos años, lo que eleva el ingreso total de quienes perciben el haber mínimo a $450.319. Por su parte, los jubilados con ingresos superiores a la mínima también disponen de un refuerzo económico, aunque el valor del mismo decrece proporcionalmente hasta que el total de la prestación iguala la cifra de $450.319 fijada como piso.