Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados y quién reemplazará a Andrea del Boca?

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del programa, donde se informó que la actriz no podrá regresar debido a las consecuencias del golpe recibido y por recomendación médica. La noticia también fue difundida por Ángel de Brito en redes sociales y retomada por Intrusos, donde se indicó que Andrea debió recibir varios puntos tras el accidente y que, durante su internación, expresó su decisión de no continuar.