Secciones
EspectáculosFamosos

Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados y quién reemplazará a Andrea del Boca?

Sanciones, fulminantes y jugadas estratégicas cambiaron por completo la gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada. La placa negativa tiene ocho nominados.

La producción de Gran Hermano define quién reemplazará a Andrea del Boca La producción de Gran Hermano define quién reemplazará a Andrea del Boca A24
Por Mercedes Mosca Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Gran Hermano Generación Dorada definió una placa de ocho nominados y evalúa a Anna del Boca como reemplazo de su madre tras un accidente médico ocurrido esta semana en la casa.
  • Martín asumió el liderazgo tras la sanción a Nazareno Pompei. Entre sanciones por forcejeos y el uso de la fulminante, la salida de Andrea del Boca por una caída alteró el juego.
  • El posible ingreso de Anna del Boca y el regreso de Solange tras su paso por México prometen reconfigurar las alianzas en una competencia marcada por la inestabilidad y sanciones.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más intensas con una gala de nominación que alteró por completo el rumbo del juego. Lo que se perfilaba como una semana previsible terminó en un escenario marcado por sanciones, beneficios estratégicos y decisiones que impactaron directamente en varios participantes.

El primer giro llegó con la pérdida del liderazgo de Nazareno Pompei, quien fue sancionado y dejó el poder en manos de Martín. Desde ese lugar, el nuevo líder tomó decisiones clave que modificaron el tablero y favorecieron a algunos jugadores en un momento decisivo de la competencia.

Andrea del Boca se cayó de cara al suelo y no podrá regresar a “Gran Hermano”

Andrea del Boca se cayó de cara al suelo y no podrá regresar a “Gran Hermano”

Con el liderazgo en sus manos, Martín decidió otorgar beneficios a Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, quienes no dudaron en utilizarlos para influir en la nominación. Ambos ejecutaron una jugada contundente: fulminaron a Titi y limitaron la participación de otros jugadores al bloquear su posibilidad de votar.

Entre los afectados por esta decisión estuvieron Daniela de Lucía, Nazareno, Lolo Poggio, Yisela “Yipio” Pintos y Manuel Ibero, lo que alteró la dinámica habitual dentro de la casa y dejó a varios participantes sin margen de acción en una instancia clave.

¿Cómo quedó la placa de nominados tras la sexta gala de Gran Hermano 2026?

La séptima semana de Gran Hermano Generación Dorada volvió a apostar por la placa negativa y dejó un escenario completamente abierto. Luego de una gala cargada de votos cruzados, sanciones y decisiones estratégicas, ocho participantes quedaron en la cuerda floja: Pincoya, Titi, Nazareno, Daniela de Lucía, La Maciel, Lola, Brian Sarmiento y Manuel.

Jennifer “Pincoya” Torres ya había quedado en una situación delicada. Tras un episodio polémico con Tamara Paganini, que incluyó un forecejo, recibió una sanción que la envió directamente a placa. 

A su vez, Solange Abraham también había sido nominada por el voto de sus compañeros, pero su próximo viaje a México para sumarse a La Casa de los Famosos la dejó temporalmente fuera de competencia. Sin embargo, su situación no está resuelta: al regresar, quedará automáticamente en placa, lo que anticipa nuevos movimientos en el juego.

¿Quién sería la actriz que reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano?

La edición Gran Hermano Generación Dorada vivió un giro inesperado tras la salida definitiva de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia a raíz de una fuerte caída sufrida dentro de la casa. A partir de esta situación, la producción de Telefe inició conversaciones y el nombre de su hija, Anna del Boca, comenzó a posicionarse como la principal opción para reemplazarla.

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del programa, donde se informó que la actriz no podrá regresar debido a las consecuencias del golpe recibido y por recomendación médica. La noticia también fue difundida por Ángel de Brito en redes sociales y retomada por Intrusos, donde se indicó que Andrea debió recibir varios puntos tras el accidente y que, durante su internación, expresó su decisión de no continuar.

Tras conocerse su salida, comenzaron las gestiones para definir quién ocupará su lugar en la casa. En ese contexto, según señaló Daniel Ambrosino, desde la producción evalúan la posibilidad de que sea Anna del Boca quien ingrese como reemplazo, en una decisión que podría modificar la dinámica del juego.

Temas Andrea Del BocaGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Andrea del Boca se cayó de cara al suelo y no podrá regresar a “Gran Hermano”

Andrea del Boca se cayó de cara al suelo y no podrá regresar a “Gran Hermano”

¿Andrea del Boca abandona Gran Hermano 2026? Ponen en duda su continuidad

¿Andrea del Boca abandona Gran Hermano 2026? Ponen en duda su continuidad

Cómo murieron los hijos de Tamara Paganini: sus restos descansan en otro país por una curiosa razón

Cómo murieron los hijos de Tamara Paganini: sus restos descansan en otro país por una curiosa razón

Video: así fue el apasionado beso de la tucumana Danielik y Brian Sarmiento en la fiesta de Gran Hermano

Video: así fue el apasionado beso de la tucumana Danielik y Brian Sarmiento en la fiesta de Gran Hermano

¿Hubo sexo en Gran Hermano?: la verdad sobre el consentimiento entre Luana y Zunino

¿Hubo sexo en Gran Hermano?: la verdad sobre el consentimiento entre Luana y Zunino

Lo más popular
Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
1

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
2

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán
4

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco
5

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo
6

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

Más Noticias
¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

Pichón Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

"Pichón" Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Comentarios