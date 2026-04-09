Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados y quién reemplazará a Andrea del Boca?

Resumen para apurados
- Gran Hermano Generación Dorada definió una placa de ocho nominados y evalúa a Anna del Boca como reemplazo de su madre tras un accidente médico ocurrido esta semana en la casa.
- Martín asumió el liderazgo tras la sanción a Nazareno Pompei. Entre sanciones por forcejeos y el uso de la fulminante, la salida de Andrea del Boca por una caída alteró el juego.
- El posible ingreso de Anna del Boca y el regreso de Solange tras su paso por México prometen reconfigurar las alianzas en una competencia marcada por la inestabilidad y sanciones.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más intensas con una gala de nominación que alteró por completo el rumbo del juego. Lo que se perfilaba como una semana previsible terminó en un escenario marcado por sanciones, beneficios estratégicos y decisiones que impactaron directamente en varios participantes.
El primer giro llegó con la pérdida del liderazgo de Nazareno Pompei, quien fue sancionado y dejó el poder en manos de Martín. Desde ese lugar, el nuevo líder tomó decisiones clave que modificaron el tablero y favorecieron a algunos jugadores en un momento decisivo de la competencia.
Con el liderazgo en sus manos, Martín decidió otorgar beneficios a Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, quienes no dudaron en utilizarlos para influir en la nominación. Ambos ejecutaron una jugada contundente: fulminaron a Titi y limitaron la participación de otros jugadores al bloquear su posibilidad de votar.
Entre los afectados por esta decisión estuvieron Daniela de Lucía, Nazareno, Lolo Poggio, Yisela “Yipio” Pintos y Manuel Ibero, lo que alteró la dinámica habitual dentro de la casa y dejó a varios participantes sin margen de acción en una instancia clave.
¿Cómo quedó la placa de nominados tras la sexta gala de Gran Hermano 2026?
La séptima semana de Gran Hermano Generación Dorada volvió a apostar por la placa negativa y dejó un escenario completamente abierto. Luego de una gala cargada de votos cruzados, sanciones y decisiones estratégicas, ocho participantes quedaron en la cuerda floja: Pincoya, Titi, Nazareno, Daniela de Lucía, La Maciel, Lola, Brian Sarmiento y Manuel.
Jennifer “Pincoya” Torres ya había quedado en una situación delicada. Tras un episodio polémico con Tamara Paganini, que incluyó un forecejo, recibió una sanción que la envió directamente a placa.
A su vez, Solange Abraham también había sido nominada por el voto de sus compañeros, pero su próximo viaje a México para sumarse a La Casa de los Famosos la dejó temporalmente fuera de competencia. Sin embargo, su situación no está resuelta: al regresar, quedará automáticamente en placa, lo que anticipa nuevos movimientos en el juego.
¿Quién sería la actriz que reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano?
La edición Gran Hermano Generación Dorada vivió un giro inesperado tras la salida definitiva de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia a raíz de una fuerte caída sufrida dentro de la casa. A partir de esta situación, la producción de Telefe inició conversaciones y el nombre de su hija, Anna del Boca, comenzó a posicionarse como la principal opción para reemplazarla.
La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del programa, donde se informó que la actriz no podrá regresar debido a las consecuencias del golpe recibido y por recomendación médica. La noticia también fue difundida por Ángel de Brito en redes sociales y retomada por Intrusos, donde se indicó que Andrea debió recibir varios puntos tras el accidente y que, durante su internación, expresó su decisión de no continuar.
Tras conocerse su salida, comenzaron las gestiones para definir quién ocupará su lugar en la casa. En ese contexto, según señaló Daniel Ambrosino, desde la producción evalúan la posibilidad de que sea Anna del Boca quien ingrese como reemplazo, en una decisión que podría modificar la dinámica del juego.