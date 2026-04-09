El tiempo en Tucumán: la lluvia acompañará durante todo el jueves

Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
El pronóstico del tiempo anuncia para hoy en Tucumán una jornada lluviosa y con una elevada humedad, además del descenso parcial de la temperatura. La máxima llegaría a los 20 °C y se espera que estas condiciones climáticas se extiendan hasta el cierre de la semana.
El jueves comenzó con una persistentes lloviznas en buena parte del territorio provincial, que amaneció con el cielo cubierto y una humedad relativa del 97%. La mínima fue de 16 °C, mientras que la térmica rondó los 15 °C, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Si bien el cielo continuará cubierto, no se descarta que para el mediodía las precipitaciones cesen algunas horas y que la temperatura suba levemente hasta 18 °C. La humedad seguirá por encima del 85% y los vientos serán suaves desde el sector este.
Se espera para la siesta una temperatura máxima de 20 °C y nuevas precipitaciones, que serían dispersas a lo largo de la tarde. La nubosidad será de prácticamente un 100 % y la humedad se mantendrá en torno al 90%. Los vientos seguirán siendo leves desde el sector este.
El SMN sostiene que las lluvias serán aisladas durante la noche y que la temperatura bajará hasta los 17 °C. El cielo continuará cubierto y la humedad rozará el 100 %.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Para este viernes, el pronóstico anticipa algo de neblina por la mañana y una temperatura mínima de 16 °C. Las lluvias volverían por la tarde y la noche, mientras que la máxima podrían subir hasta los 23 °C.
Se espera que el sábado cesen las lluvias y que la nubosidad descienda parcialmente. Las temperaturas serían idénticas al viernes mientras que para el domingo se espera que la nubes continúen disipándose y que la máxima pueda alcanzar los 24 °C.