Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la lluvia acompañará durante todo el jueves

La temperatura mínima fue de 16 °C. La nubosidad se mantendrá alta. El pronóstico extendido.

HUMEDAD. Los tucumanos deberán prepararse para un jueves lluvioso. HUMEDAD. Los tucumanos deberán prepararse para un jueves lluvioso. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
  • La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
  • Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Resumen generado con IA

El pronóstico del tiempo anuncia para hoy en Tucumán una jornada lluviosa y con una elevada humedad, además del descenso parcial de la temperatura. La máxima llegaría a los 20 °C y se espera que estas condiciones climáticas se extiendan hasta el cierre de la semana.

El jueves comenzó con una persistentes lloviznas en buena parte del territorio provincial, que amaneció con el cielo cubierto y una humedad relativa del 97%. La mínima fue de 16 °C, mientras que la térmica rondó los 15 °C, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si bien el cielo continuará cubierto, no se descarta que para el mediodía las precipitaciones cesen algunas horas y que la temperatura suba levemente hasta 18 °C. La humedad seguirá por encima del 85% y los vientos serán suaves desde el sector este. 

Se espera para la siesta una temperatura máxima de 20 °C y nuevas precipitaciones, que serían dispersas a lo largo de la tarde. La nubosidad será de prácticamente un 100 % y la humedad se mantendrá en torno al 90%. Los vientos seguirán siendo leves desde el sector este. 

El SMN sostiene que las lluvias serán aisladas durante la noche y que la temperatura bajará hasta los 17 °C. El cielo continuará cubierto y la humedad rozará el 100 %. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Para este viernes, el pronóstico anticipa algo de neblina por la mañana y una temperatura mínima de 16 °C. Las lluvias volverían por la tarde y la noche, mientras que la máxima podrían subir hasta los 23 °C.  

Se espera que el sábado cesen las lluvias y que la nubosidad descienda parcialmente. Las temperaturas serían idénticas al viernes mientras que para el domingo se espera que la nubes continúen disipándose y que la máxima pueda alcanzar los 24 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Tras jornadas de calor extremo, ¿llega el alivio a Tucumán?: lo que anticipa el SMN para el domingo de Pascuas

Tras jornadas de calor extremo, ¿llega el alivio a Tucumán?: lo que anticipa el SMN para el domingo de Pascuas

Lo más popular
Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
1

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
2

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán
4

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco
5

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

Jaldo: “no tengo créditos en el Banco Nación”
6

Jaldo: “no tengo créditos en el Banco Nación”

Más Noticias
Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por fuertes vientos y cambio de clima en Argentina: cómo estará el tiempo este fin de semana

Alerta amarilla por fuertes vientos y cambio de clima en Argentina: cómo estará el tiempo este fin de semana

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Estudiante que llevó un arma a la escuela: “Hay que evitar la culpabilización”

Estudiante que llevó un arma a la escuela: “Hay que evitar la culpabilización”

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Comentarios