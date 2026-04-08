Un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela en Santa Fe y activaron un protocolo preventivo

Un nuevo episodio de alerta en el ámbito escolar se registró este martes en la Escuela N.º 1.106 “San Martín”, en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, donde un alumno de 11 años ingresó con un cuchillo en su mochila. La situación fue detectada a tiempo, se activó el protocolo correspondiente y no se registraron hechos de violencia.