Un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela en Santa Fe y activaron un protocolo preventivo

Resumen para apurados
- Un alumno de 11 años llevó una cuchilla a la Escuela 1.106 de Santo Tomé, Santa Fe, este martes; el protocolo se activó tras la alerta de un compañero y no se registraron heridos.
- Tras el aviso de un estudiante, directivos incautaron el arma de 15 cm y convocaron al 911 y a la madre del menor. La policía confirmó que no hubo amenazas ni episodios violentos.
- La Justicia y organismos de niñez investigan el origen del arma. El caso subraya la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad y contención emocional en escuelas regionales.
Un nuevo episodio de alerta en el ámbito escolar se registró este martes en la Escuela N.º 1.106 “San Martín”, en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, donde un alumno de 11 años ingresó con un cuchillo en su mochila. La situación fue detectada a tiempo, se activó el protocolo correspondiente y no se registraron hechos de violencia.
Según informó el medio local Aire de Santa Fe, todo comenzó poco después de las 8, cuando un estudiante advirtió a docentes sobre la presencia de un objeto sospechoso en la mochila de un compañero. A partir de ese aviso, la dirección intervino de inmediato.
Las autoridades convocaron al menor señalado y mantuvieron con él una conversación en privado. En ese contexto, el alumno entregó una cuchilla tipo carnicero, con una hoja de aproximadamente 15 centímetros y mango de madera.
El procedimiento se realizó en presencia de directivos y personal de la institución, mientras que en paralelo se notificó a la madre del estudiante para que se acercara al establecimiento.
Ante la situación, y mientras la madre se dirigía al lugar, las autoridades escolares decidieron dar aviso al 911. Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé llegaron a la escuela tras el llamado.
De acuerdo con el parte oficial, el menor no profirió amenazas ni contra sus compañeros ni hacia el personal docente. Tampoco hubo personas heridas ni se registraron episodios de violencia dentro del aula.
El hecho fue documentado en los reportes que las autoridades educativas elevaron a los organismos correspondientes de protección de la niñez. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo el alumno ingresó el arma al establecimiento y qué medidas se adoptarán a partir de ahora.
La intervención de organismos especializados responde al protocolo habitual para este tipo de situaciones, con el objetivo de garantizar la contención y asistencia tanto del menor como de su entorno familiar y escolar.