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El adolescente que concurrió armado a la escuela permanecerá detenido en el penal de Benjamín Paz

El menor de 17 años, padre de un bebé de 10 meses, no tiene antecedentes penales. Analizarán por qué llevó el revólver al establecimiento educativo.

ESCUELA SECUNDARIA EL SALVADOR. El establecimiento está ubicado en la zona del Mercofrut. ESCUELA SECUNDARIA EL SALVADOR. El establecimiento está ubicado en la zona del Mercofrut. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un adolescente de 17 años quedó detenido en el penal de Benjamín Paz tras asistir armado a la Escuela Secundaria El Salvador, en la zona del Mercofrut, para investigar el hecho.
  • El joven, que no cuenta con antecedentes penales y es padre de un bebé, ingresó al establecimiento con un revólver. La Justicia ahora analiza las razones detrás de su accionar.
  • El caso genera preocupación por la seguridad escolar y el acceso de menores a armas. Se espera que la investigación determine si hubo amenazas previas o riesgos para terceros.
Resumen generado con IA

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