El adolescente que concurrió armado a la escuela permanecerá detenido en el penal de Benjamín Paz

ESCUELA SECUNDARIA EL SALVADOR. El establecimiento está ubicado en la zona del Mercofrut. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Resumen para apurados
- Un adolescente de 17 años quedó detenido en el penal de Benjamín Paz tras asistir armado a la Escuela Secundaria El Salvador, en la zona del Mercofrut, para investigar el hecho.
- El joven, que no cuenta con antecedentes penales y es padre de un bebé, ingresó al establecimiento con un revólver. La Justicia ahora analiza las razones detrás de su accionar.
- El caso genera preocupación por la seguridad escolar y el acceso de menores a armas. Se espera que la investigación determine si hubo amenazas previas o riesgos para terceros.
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