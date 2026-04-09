Números de Oro: “Es una ayuda que me mandó mi mamá desde el cielo”, dijo el ganador del 0Km

Descartada de plano la idea de recorrer uno a uno de estos, en pos de hallar a Daniel Alaniz -el afortunado lector que se había convertido en el flamante propietario del Volkswagen Polo Track 0 km-, todos se dieron a la tarea de pensar en alguna manera de precisar el domicilio, sin alertar a Daniel, para no arruinar la sorpresa. A Fernanda Soria, del área de Marketing, se le ocurrió llamar al ganador, para lo cual improvisó una excusa. Listo. Ya se había purgado toda duda, y el equipo salió en búsqueda de Daniel, que vive en el barrio San Martín... de San Miguel de Tucumán.