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Números de Oro de LA GACETA: salió el 0 km y ya tiene dueño en Tucumán

El sorteo se realizó ante una gran convocatoria y el premio mayor quedó en manos de un lector de San Miguel de Tucumán.

Hace 1 Hs

Decenas de lectores de LA GACETA se acercaron esta mañana para presenciar el tradicional sorteo de los Números de Oro, una cita que, más que un juego, ya forma parte de la historia cotidiana de muchas familias tucumanas.

En la previa hubo testimonios que reflejaron esa conexión. Algunos recordaron décadas de lectura ininterrumpida, otros evocaron las mañanas compartidas con el diario en la mesa del desayuno. “En casa es una costumbre que no se negocia”, contó un chofer que, camino al evento, relató cómo su familia mantiene vivo ese ritual.

A pura música y con gran expectativa, así se vivió la previa del sorteo del auto 0 km de los Números de Oro

A pura música y con gran expectativa, así se vivió la previa del sorteo del auto 0 km de los Números de Oro

Con el público expectante, se repasaron las condiciones del sorteo: ser mayor de edad, contar con la tarjeta correspondiente a la edición finalizada y tener la boleta correctamente jugada. Bajo la supervisión de un escribano, comenzó el momento decisivo.

LA SUERTE ESTA ECHADA. Un afortunado se llevó el auto. FOTO ANALÍA JARAMILLO LA SUERTE ESTA ECHADA. Un afortunado se llevó el auto. FOTO ANALÍA JARAMILLO

Las manos buscaron el cupón ganador y, tras la verificación, llegó el anuncio: el ganador del auto 0 km es Daniel, un lector de entre 30 y 40 años, con DNI iniciado en 26 millones, domiciliado en San Miguel de Tucumán.

Para mantener la sorpresa, no se reveló su identidad completa en el acto. Como es tradición, el equipo de LA GACETA salió a buscarlo para darle la noticia en persona, en una escena que promete sumar un nuevo capítulo emotivo a esta historia.

Además, se extrajo un cupón suplente, aunque desde la organización destacaron que, en la mayoría de los casos, los ganadores aparecen y reciben su premio sin inconvenientes.

El sorteo contó con el acompañamiento del Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol, aliados habituales de esta propuesta que premia la fidelidad de los lectores.

Esta nota es de acceso libre.
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