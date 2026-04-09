Recorrido musical por distintos ritmos y estilos

La música en vivo acerca varias opciones para esta noche, tanto en propuestas con acceso libre o con cobro de derecho de espectáculo.
En la primera línea se inscribe desde las 21 en el Museo de la Casa Histórica (Congreso al 100), el concierto de clausura del seminario de dobles cañas -foto- que se desarrolló en el Ismunt, con una ensamble integrada por oboes, cornos ingleses y fagotes y un repertorio variado.
Ya con entrada paga, Zenón Pereyra llegará esta noche a Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena) con su repertorio de rock indie, bossa nova, folk, soul, pop y baladas, en un encuentro que será abierto por Ebü a las 21.
Tafí Viejo tiene hoy una doble agenda. El Industrial (avenida Alem 501) programó el recital en formato acústico de Luis Allende con un recorrido musical en homenaje a dos íconos del rock nacional: Charly García y Fito Páez. También habrá un ambiente íntimo en la hostería Atahualpa Yupanqui (Paysandú 2.400), con Quique Yance y Mariela Narchi, acompañados por Juan Pablo Ance y Tino Coronel.
En la Capital, Las Pibas montará una feria autogestiva de ropa, accesorios, cerámica y gastronomía desde las 18 en Pangea (Laprida 289), con la música a cargo de Janni Valdez con un recital al sobre.
Sala Lazarte
Desde las 20, en la Sala Lazarte (Lavalle 145) se realizará un homenaje al médico y poeta Claudio Polanco con el recitado de sus poemas a cargo de Julio Lazarte, quien también estará al piano.
A su vez, las composiciones de Soda Stéreo y de Gustavo Cerati serán recreadas por la banda Cleveland desde las 21 en la terraza de La Cúpula (Maipú 396); mientras que Quiénes Son Los Que Vienen actuará en el restó Boris (San Juan 1.131).
Además habrá dos alternativas milongueras populares, desde las 21: en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251) y en la plaza Urquiza.
El cierre será a puro jazz fusión en la terraza de Máncora (Congreso 176), desde las 22.3 con la participación de Gabriel Isa, Miguel Gilabert y Silvio Rodríguez Aragón.