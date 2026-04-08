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Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación

La diplomatura en Estudios de Género, Comunicación y Cultura abre inscripciones hasta el 7 de mayo de 2026. Es virtual, dura seis meses y está dirigida a estudiantes avanzados, profesionales y docentes.

DIPLOMATURA. La propuesta se cursa de manera virtual, con encuentros sincrónicos mensuales y actividades online. DIPLOMATURA. La propuesta se cursa de manera virtual, con encuentros sincrónicos mensuales y actividades online. / UNER
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNER abrió hasta mayo de 2026 la inscripción para su Diplomatura virtual en Estudios de Género, Comunicación y Cultura, destinada a profesionales que buscan formación feminista.
  • El trayecto dura seis meses con modalidad mixta (sincrónica y asincrónica). El programa aborda desde el pensamiento feminista latinoamericano hasta prácticas artísticas y mediáticas.
  • La iniciativa busca profesionalizar la comunicación y gestión cultural con perspectiva de género, respondiendo a la demanda actual de herramientas críticas en el ámbito público.
Resumen generado con IA

Hasta el 7 de mayo de 2026 están abiertas las inscripciones a la Diplomatura en Estudios de Género, Comunicación y Cultura, una propuesta de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), orientada a quienes buscan incorporar herramientas teóricas y metodológicas desde una perspectiva feminista.

El trayecto tiene una duración de seis meses, se dicta en modalidad virtual y combina encuentros sincrónicos con actividades asincrónicas a través de .

A quién está dirigida

La diplomatura está pensada para un público amplio dentro del campo social y cultural. Está destinada a:

- Graduados y estudiantes avanzados de ciencias sociales y humanidades

- Profesionales de la comunicación, el periodismo y la gestión cultural

- Docentes de todos los niveles

- Integrantes de organizaciones sociales y colectivos de género

- Funcionarios y trabajadores del ámbito público

Qué se estudia

El programa propone un recorrido por el pensamiento feminista y su desarrollo histórico, con énfasis en América Latina. A lo largo de seis módulos, se abordan temas como:

- Estudios de género en comunicación y cultura

- Producción de conocimiento con perspectiva feminista

- Estudios culturales feministas

- El género en la universidad

- Prácticas artísticas y debates contemporáneos

- Producción comunicacional con perspectiva de género

Además, se busca problematizar las formas de producción de conocimiento y fomentar herramientas para intervenciones profesionales en distintos ámbitos.

Cómo es la cursada

El cursado se organiza en un módulo por mes, con una carga total de 152 horas. Incluye:

- Un encuentro sincrónico mensual (los sábados de 9:30 a 13:30)

- Tutorías virtuales

- Actividades asincrónicas, lecturas y materiales audiovisuales

Y para aprobar, se requiere un 80% de asistencia, la entrega de trabajos parciales y la presentación de un trabajo final integrador.

Inscripción y costos

Las personas interesadas deben inscribirse a través del sistema SIU-Guaraní dentro del plazo establecido. Una vez completado ese paso, deberán abonar la matrícula mediante transferencia bancaria y enviar el comprobante por correo electrónico.

En cuanto a los aranceles:

- Matrícula: $45.000

- Cuota mensual: $45.000

- Duración: 5 cuotas

El alias de pago es cbu.facultad.edu (Banco Galicia) y luego se debe enviar el comprobante al correo: diplomaturagenero.fcedu@uner.edu.ar. Este paso es indispensable para validar la inscripción.

La propuesta no solo busca ampliar conocimientos, sino también ofrecer herramientas concretas para intervenir en el campo profesional, ya sea en medios de comunicación, espacios educativos, proyectos culturales o políticas públicas.

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