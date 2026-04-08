Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación

Hasta el 7 de mayo de 2026 están abiertas las inscripciones a la Diplomatura en Estudios de Género, Comunicación y Cultura, una propuesta de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), orientada a quienes buscan incorporar herramientas teóricas y metodológicas desde una perspectiva feminista.