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Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos

La convocatoria 2026 del Programa SUR estará abierta hasta el 21 de agosto y financia la traducción de obras de autores argentinos a distintos idiomas, a través de proyectos presentados por editoriales.

CONVOCATORIA. El programa impulsa la traducción y circulación internacional de obras argentinas en más de 50 idiomas. CONVOCATORIA. El programa impulsa la traducción y circulación internacional de obras argentinas en más de 50 idiomas. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cancillería abrió la convocatoria 2026 del Programa SUR para subsidiar la traducción de libros de autores argentinos al exterior, vigente hasta el 21 de agosto de 2026.
  • Iniciada en 2009, la medida otorga hasta 3.200 dólares a editoriales extranjeras para traducir diversos géneros, buscando proyectar el pensamiento y la cultura nacional.
  • El programa busca consolidar la exportación cultural y el alcance global de autores locales, permitiendo que las obras argentinas circulen en más de 50 idiomas y mercados.
Resumen generado con IA

Hasta el 21 de agosto de 2026 estará abierta la convocatoria del Programa SUR de Apoyo a las Traducciones, una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores que busca promover la circulación internacional de obras argentinas.

Creado en 2009 mediante una resolución ministerial, el programa tiene como objetivo facilitar la traducción y edición de libros en lenguas extranjeras, con el fin de difundir el pensamiento, las ideas y el imaginario cultural del país en el exterior.

Qué financia el programa

El Programa SUR otorga subsidios económicos para cubrir costos de traducción. El monto puede alcanzar hasta U$S 3.200 por obra, y está destinado a editoriales extranjeras que se comprometan a publicar el libro antes del 30 de noviembre del año siguiente a la convocatoria.

Las obras pueden ser tanto de ficción como de no ficción, e incluir distintos géneros:

- Novela, cuento y poesía

- Ensayo y ciencias sociales

- Teatro y dramaturgia

- Literatura infantil y juvenil

- Crónica y novela gráfica

Además, se aceptan traducciones a cualquier idioma, lo que amplía el alcance del programa a mercados editoriales de todo el mundo.

Quiénes pueden postularse

Las solicitudes deben ser presentadas por editoriales extranjeras, aunque pueden hacerlo a través de representantes como editoriales argentinas, autores o agentes con derechos sobre la obra.

Un punto clave es que los libros deben:

- Haber sido escritos en castellano por autores argentinos

- Contar con al menos una edición previa

- No recibir otro subsidio público en Argentina para la misma obra

Cómo es el proceso de selección

Las propuestas son evaluadas por un comité integrado por especialistas del ámbito literario y cultural, que selecciona las obras en función de su calidad, relevancia y potencial de circulación internacional.

Entre los criterios se valora especialmente que las temáticas sean representativas de la identidad nacional y que contribuyan a difundir la producción cultural argentina.

Qué documentación hay que presentar

Para postularse, las editoriales deben completar un formulario y adjuntar una serie de documentos, entre ellos:

- Formulario de solicitud

- Acreditación legal del editor

- Cesión de derechos de autor

- Dos copias de la obra original

- Catálogo editorial

- Contrato con el traductor

- Plan de marketing y distribución

Toda la documentación debe presentarse en español y puede enviarse de manera digital.

Cómo acceder a la convocatoria

El formulario y vías de contacto están disponibles en el sitio oficial: www.programa-sur.cancilleria.gob.ar

También se puede solicitar información a través de la Dirección de Asuntos Culturales o en representaciones diplomáticas argentinas.

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