Jaldo defendió el crédito en el Banco Macro y aseguró que es por su actividad privada: “Nada tienen que ver con el Estado”

En ese marco, apuntó directamente a la responsabilidad de los adultos. “Un chico no puede salir de su casa con un arma sin que alguien lo vea. Hay una responsabilidad del padre y de la madre”. Finalmente, consideró que el caso debe marcar un punto de inflexión. “Esto es un llamado de atención. Hay que involucrar a las familias y hacerlas responsables para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse”, concluyó.