Jaldo defendió el crédito en el Banco Macro y aseguró que es por su actividad privada: “Nada tienen que ver con el Estado”
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo aclaró que sus créditos en Banco Macro son por su actividad agropecuaria privada y no estatal, tras el incidente de un alumno armado en una escuela.
- Con 40 años como productor, Jaldo separó sus finanzas personales de la función pública. Sobre el caso escolar, destacó la intervención policial y pidió mayor compromiso parental.
- El mandatario intenta blindar su imagen ante críticas patrimoniales, mientras el episodio de violencia escolar acelera la revisión de protocolos de seguridad en toda la provincia.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, salió a responder cuestionamientos sobre los créditos obtenidos en entidades bancarias y, al mismo tiempo, se refirió al caso del alumno que llevó un revólver a una escuela, al que calificó como “lamentable” y que obliga a reforzar controles.
Consultado por un crédito tomado en el Banco Macro, Jaldo explicó que se trata de financiamiento ligado a su actividad privada como productor agropecuario. “Yo tengo una actividad agrícola ganadera desde hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia y también del Banco Santander”, detalló ante la prensa.
En ese sentido, remarcó que todas sus operaciones son con entidades privadas y desligadas de su función pública. “Cualquier productor o comerciante necesita financiamiento, más en una economía restringida y con baja del consumo. Todos los créditos que tengo son inherentes a mi actividad y nada tienen que ver con el Estado”, afirmó.
Además, aclaró que no posee cuentas ni créditos en el Banco Nación, entidad que, según señaló, es la que actualmente se encuentra bajo cuestionamientos.
Respecto a la situación financiera de la provincia, el mandatario indicó que Tucumán no recibió fondos extraordinarios de la Nación, más allá de los recursos habituales. “Nos están llegando únicamente los fondos de coparticipación que corresponden, como el IVA”, precisó.
Preocupación por el alumno que llevó un arma
Por otro lado, Jaldo se refirió al episodio ocurrido en un establecimiento educativo donde un estudiante asistió con un revólver, situación que fue controlada a tiempo.
“Es un hecho realmente lamentable que nos sorprendió a todos. Felizmente, el personal de la escuela dio aviso inmediato y la policía pudo neutralizar cualquier situación que pudiera haber generado un daño mayor”, sostuvo.
El gobernador advirtió que el caso debe servir como advertencia para actuar antes de que ocurran hechos más graves. “No debemos esperar que pase algo peor para recién ponernos a trabajar”, señaló.
El rol de la familia y la prevención
Jaldo hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el seguimiento de los jóvenes, no solo desde la escuela sino también desde el entorno familiar. “Se viene trabajando con equipos de psicólogos que hacen seguimiento no solo de los chicos, sino también de las familias. Muchas veces lo que los chicos tienen en la cabeza es lo que viven en sus hogares”, explicó.
En ese marco, apuntó directamente a la responsabilidad de los adultos. “Un chico no puede salir de su casa con un arma sin que alguien lo vea. Hay una responsabilidad del padre y de la madre”. Finalmente, consideró que el caso debe marcar un punto de inflexión. “Esto es un llamado de atención. Hay que involucrar a las familias y hacerlas responsables para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse”, concluyó.