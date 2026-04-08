Champions League: golazo de Julián Álvarez para el golpe del Atlético y triunfo del PSG

Resumen para apurados
- Atlético de Madrid, con un golazo de Julián Álvarez, venció 2-0 al Barcelona en el Camp Nou, mientras que el PSG derrotó al Liverpool por igual marcador en la Champions League.
- Tras la roja a Cubarsí, Álvarez anotó de tiro libre y Sorloth amplió la ventaja. En París, el equipo de Luis Enrique dominó con goles de Doué y Kvaratskhelia ante un Liverpool pasivo.
- Las series se definirán el 14 de abril en el Metropolitano y Anfield. El protagonismo argentino y la solidez colectiva sitúan a madrileños y parisinos cerca de las semifinales.
La Champions League entró en su etapa de definiciones y los partidos de ida de los cuartos de final dejaron una certeza: para avanzar en Europa no sólo hace falta fútbol, sino también oportunismo y jerarquía individual. En una jornada marcada por el protagonismo argentino, el Atlético de Madrid dio el gran golpe en el Camp Nou y el Paris Saint-Germain hizo los deberes en París, ambos llevándose un 2-0 que los deja muy bien perfilados de cara a las revanchas.
Julián Álvarez y un grito de "Araña" en Barcelona
El equipo de Diego Simeone dio una muestra de autoridad táctica frente al Barcelona de Hansi Flick. El trámite del partido cambió drásticamente en el amanecer del encuentro, cuando Pau Cubarsí vio la roja tras una infracción sobre Giuliano Simeone. De esa falta nació la joya de la noche: Julián Álvarez se hizo cargo del tiro libre y colgó la pelota del ángulo para el 1-0. Un golazo que ratifica que el cordobés está hecho para las citas grandes.
PFFFF, GOLAZO DE JULIÃN ÃLVAREZ— Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026
QUÃ FENÃMENO, POR FAVOR. ð¤¯ð¦ð· pic.twitter.com/DsB4jaueUX
A partir de ahí, el "Colchonero" supo sufrir. Fue fundamental la figura del arquero argentino Juan Musso, quien con intervenciones clave sostuvo la ventaja cuando el Barça intentó reaccionar. Ya en el complemento, la sociedad entre Matteo Ruggeri y Alexander Sorloth terminó de liquidar el pleito: centro del italiano y cabezazo del noruego para el 2-0 final. Con la serie a su favor y la localía por delante, Atlético de Madrid sueña despierto con las semifinales.
El PSG de Luis Enrique fue demasiado para Liverpool
En el Parque de los Príncipes, PSG demostró que este año quiere sacarse la espina europea. Con un juego dinámico y una presión asfixiante, superó 2-0 a un Liverpool que nunca terminó de entrar en partido.
La cuenta se abrió temprano, a los 11 minutos, con un remate de Désiré Doué que se desvió en el camino y dejó sin chances al arquero. El equipo francés pudo haber ampliado la ventaja mucho antes, pero el palo y el VAR le jugaron una mala pasada a Ousmane Dembélé.
Sin embargo, a los 20 del segundo tiempo, apareció la magia de Khvicha Kvaratskhelia para sentenciar la historia tras una asistencia magistral de João Neves. En el conjunto inglés fue titular Alexis Mac Allister, quien batalló en el medio pero terminó amonestado y absorbido por el despliegue del local.
El horizonte de las revanchas
Con estos resultados, la moneda está en el aire pero la carga de responsabilidad cambió de bando. El próximo martes 14 de abril, el Atlético recibirá al Barcelona en el Wanda Metropolitano con la tranquilidad del 2-0, mientras que el Liverpool deberá buscar una remontada épica en Anfield ante un PSG que llega con el pecho inflado.