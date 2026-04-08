Champions League: golazo de Julián Álvarez para el golpe del Atlético y triunfo del PSG

La Champions League entró en su etapa de definiciones y los partidos de ida de los cuartos de final dejaron una certeza: para avanzar en Europa no sólo hace falta fútbol, sino también oportunismo y jerarquía individual. En una jornada marcada por el protagonismo argentino, el Atlético de Madrid dio el gran golpe en el Camp Nou y el Paris Saint-Germain hizo los deberes en París, ambos llevándose un 2-0 que los deja muy bien perfilados de cara a las revanchas.