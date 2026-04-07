Arsenal le ganó 1-0 a Sporting en Lisboa y tomó ventaja en la Champions League

Tras una pelota al palo Noni Madueke y un gol anulado al español Martín Zubimendi para el Arsenal, decidieron dos jugadores que habían saltado desde el banco de suplentes; el brasileño Gabriel Martinelli sirvió una pelota por encima de la defensa al alemán Kai Havertz, que definió dentro del área en el minuto 90+1 para poner en ventaja a los londinenses antes de la vuelta en el Emirates.