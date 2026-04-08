El presidente de Chile se sometió a un test antidrogas y anunció un proyecto para exigirlo a funcionarios públicos

Resumen para apurados
- Kast, presidente de Chile, se realizó un test de drogas este miércoles para anunciar un proyecto de ley que obligue a altos funcionarios a someterse a este examen preventivo.
- El mandatario pagó el examen capilar de su bolsillo. Actualmente, la ley solo exige pruebas a ministros, mientras que para legisladores el proceso es aleatorio y no obligatorio.
- La iniciativa busca mayor transparencia y romper vínculos con el narcotráfico. De aprobarse, incluirá a gobernadores y alcaldes, marcando un cambio en la ética del servicio público.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió este miércoles a un examen voluntario de detección de drogas y anunció que impulsará una ley que establezca la obligatoriedad de esta práctica para altos cargos públicos.
“Si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, afirmó.
Elmandatario se realizó un examen antidrogas mediante una muestra de pelo, un método que permite detectar consumo de sustancias en un período más prolongado que el análisis de orina. Para concretar el estudio, acudió a un centro de salud privado y abonó de su propio bolsillo cerca de U$S300, según relató ante la prensa.
En ese contexto, Kast adelantó que en las próximas semanas enviará al Congreso un proyecto de ley para exigir este tipo de controles al presidente, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales y directivos de partidos políticos.
Actualmente, la legislación vigente contempla esta exigencia únicamente para ministros y viceministros. En el caso de senadores y diputados, no es obligatoria y se aplica de manera aleatoria.
“Quien ejerce un cargo público tendrá que entregar un certificado para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas. La ciudadanía está esperando mucho mayor transparencia de sus representantes”, enfatizó el jefe de Estado.