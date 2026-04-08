Atlético Tucumán abre las puertas del Monumental para recibir a Tigre en Reserva

En el mundo del fútbol, los buenos momentos hay que saber aprovecharlos para dar el salto definitivo. Y la Reserva de Atlético Tucumán parece haber entendido el mensaje. Este jueves, desde las 18, el equipo dirigido por Ramiro González recibirá a Tigre en el Monumental "José Fierro", por la octava fecha del grupo A del torneo Proyección. Tras un inicio con altibajos, el "Decano" llega con el pecho inflado y la mirada puesta en lo más alto de la tabla.