Atlético Tucumán abre las puertas del Monumental para recibir a Tigre en Reserva

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibe a Tigre este jueves a las 18:00 en el Monumental por la fecha 8 del torneo Proyección, con el objetivo de mantenerse en la zona de clasificación a playoffs.
- Tras vencer 2-0 a San Lorenzo, el equipo de González suma 13 puntos. Contará con cuatro refuerzos del plantel superior y el ingreso será gratuito para el público en el José Fierro.
- Una victoria permitiría al Decano afianzarse entre los cuatro mejores del grupo y ratificar su buen presente futbolístico, perfilándose como un candidato serio en la etapa final.
En el mundo del fútbol, los buenos momentos hay que saber aprovecharlos para dar el salto definitivo. Y la Reserva de Atlético Tucumán parece haber entendido el mensaje. Este jueves, desde las 18, el equipo dirigido por Ramiro González recibirá a Tigre en el Monumental "José Fierro", por la octava fecha del grupo A del torneo Proyección. Tras un inicio con altibajos, el "Decano" llega con el pecho inflado y la mirada puesta en lo más alto de la tabla.
El presente del equipo es el mejor combustible para la ilusión. La categoría viene de dar una muestra de autoridad en Buenos Aires, donde firmaron su mejor actuación del torneo al vencer por 2-0 a San Lorenzo. Esa victoria no sólo sirvió para sumar tres puntos, sino para ratificar una identidad de juego que hoy los tiene en la cuarta posición con 13 unidades (cuatro triunfos, un empate y dos derrotas), ocupando el último pasaje directo a los playoffs.
Refuerzos de Primera
González sabe que el margen de error es mínimo cuando el objetivo es clasificar entre los cuatro mejores. Por eso, para esta tarde contará con un "plus" de jerarquía. Bajarán desde el plantel profesional cuatro nombres que buscan no perder ritmo: el lateral Ramiro Paunero y los volantes Ezequiel Godoy, Martín Ortega y Facundo Pimienta. La intención es clara: aportar experiencia en la columna vertebral para doblegar a un Tigre que llega necesitado, con apenas 7 puntos en su haber.
Puertas abiertas para el público
Como es habitual en estos compromisos, el club busca que los juveniles sientan el respaldo de su gente. Los simpatizantes podrán ingresar de manera gratuita a la tribuna de calle Laprida, mientras que los socios que posean abono a platea podrán realizar su ingreso por la intersección de las calles Chile y 25 de Mayo.
El "Decano" tiene hoy la oportunidad de demostrar que lo de San Lorenzo no fue casualidad. En su casa y ante su gente, los pibes de González quieren dejar los tres puntos en Tucumán para empezar a sellar el boleto a la siguiente fase y demostrar que la ilusión está más viva que nunca.