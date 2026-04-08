Atlético Tucumán vs. Tigre: quién es el árbitro designado para el duelo en el Monumental

El arbitraje de los clásicos

Por otro lado, la fecha 14 tendrá dos clásicos de alto voltaje. En la Zona A, Andrés Merlos será el juez principal en el duelo entre Boca e Independiente a las 19.30, asistido por Sebastián Raineri, Diego Bonfa y Lucas Novelli en la tecnología. Finalmente, a las 20, Sebastián Zunino encabezará la terna en el Cilindro de Avellaneda para el enfrentamiento entre Racing y River por la Zona B, con el apoyo de Facundo Rodríguez, José Castelli y Ariel Penel desde el VAR.