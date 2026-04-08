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Atlético Tucumán vs. Tigre: quién es el árbitro designado para el duelo en el Monumental

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las autoridades designadas para la fecha 14 del torneo Apertura.

EL DESIGNADO. Pablo Echavarría será el árbitro del duelo entre Atlético Tucumán y Tigre este domingo. EL DESIGNADO. Pablo Echavarría será el árbitro del duelo entre Atlético Tucumán y Tigre este domingo.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Pablo Echavarría dirigirá Atlético Tucumán vs. Tigre este domingo a las 17:30 en el Monumental José Fierro por la fecha 14 del Apertura tras la designación oficial de la AFA.
  • La terna incluye a Iván Núñez y Matías Balmaceda, con Sebastián Habib en el VAR. Además, se definieron los jueces para los clásicos Boca-Independiente y Racing-River.
  • Estas designaciones son críticas para el cierre de la fase regular. El arbitraje estará bajo la lupa tras las recientes polémicas que involucraron a colegiados como Lobo Medina.
Resumen generado con IA

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la fecha 14 del torneo Apertura. En lo que respecta a Atlético Tucumán, el equipo conducido por Julio César Falcioni ya conoce a las autoridades para el trascendental compromiso frente a Tigre, que se disputará este domingo a partir de las 17.30 en el Monumental "José Fierro" con transmisión de ESPN Premium.

Pablo Echavarría fue designado como el árbitro principal para el choque entre el "Decano" y el "Matador". Estará acompañado por Iván Núñez y Matías Balmaceda como asistentes, mientras que Pablo Núñez cumplirá el rol de cuarto árbitro. En las cabinas del VAR estará Sebastián Habib, secundado por Gastón Suárez en el AVAR.

Lobo Medina impartirá justicia en Defensa Justicia-Talleres

La jornada también contará con actividad para el referí tucumano Luis Lobo Medina, quien recientemente estuvo en el centro de las polémicas. El colegiado dirigirá el encuentro entre Defensa y Justicia y Talleres por la Zona A, programado para las 16.30, junto a Marcelo Bistocco, Juan Del Fueyo y Héctor Paletta en el VAR.

El arbitraje de los clásicos

Por otro lado, la fecha 14 tendrá dos clásicos de alto voltaje. En la Zona A, Andrés Merlos será el juez principal en el duelo entre Boca e Independiente a las 19.30, asistido por Sebastián Raineri, Diego Bonfa y Lucas Novelli en la tecnología. Finalmente, a las 20, Sebastián Zunino encabezará la terna en el Cilindro de Avellaneda para el enfrentamiento entre Racing y River por la Zona B, con el apoyo de Facundo Rodríguez, José Castelli y Ariel Penel desde el VAR.

Temas Julio César FalcioniLuis Lobo MedinaAndrés Merlos
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