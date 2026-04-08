Bike Camp 2026: Tucumán será sede de un campus de entrenamiento de ciclismo de ruta
Del 27 al 30 de agosto, Raco se convertirá en el epicentro del Bike Camp Tucumán 2026, un evento que busca aprovechar la altimetría de los cerros para triatletas y ciclistas. Liderado por Charly Kmetiuk, el campus propone tres días de alta intensidad.
Resumen para apurados
- Charly Kmetiuk dirigirá el Bike Camp Tucumán 2026 del 27 al 30 de agosto en Raco, buscando aprovechar la altimetría de los cerros tucumanos para entrenar ciclistas de elite.
- Organizado por AKTRISPORT, el evento incluye tres días de alta intensidad con ascensos al cerro San Javier, ofreciendo a deportistas del llano un terreno técnico y desafiante.
- El campus posiciona a Tucumán como referente del ciclismo de ruta y busca preparar atletas para mundiales como el Ironman de Niza, potenciando el turismo deportivo regional.
En el mundo del deporte de resistencia, hay lugares que se convierten en imanes por su geografía. Tucumán, con sus cerros y su verde imponente, es uno de ellos. Por eso, no es casualidad que Charly Kmetiuk, director de la escuela AKTRISPORT de Buenos Aires, haya elegido las rutas de la provincia para mudar por un fin de semana su prestigioso campo de entrenamiento. Del 27 al 30 de agosto, Raco recibirá a un pelotón que busca lo que en el llano porteño no existe: la altimetría.
El Bike Camp Tucumán 2026 promete brindar una experiencia única. “Hicimos muchas ediciones en San Luis, en Salta y Cafayate, pero este año vamos para Raco. Lo que buscamos es pedalear con altura, algo que en Buenos Aires no tenemos; allá es todo plano, llano”, explica Kmetiuk, un referente que lleva 11 años en su escuela formando triatletas y ciclistas que hoy compiten en mundiales de Ironman (una de las competencias de triatlón de larga distancia más exigentes del mundo).
El desafío de las "flacas" en la tierra del Mountain Bike
Tucumán es mundialmente conocido por ser la meca del Mountain Bike, con sus senderos de tierra y piedra. Sin embargo, la propuesta de Kmetiuk viene a proponer un cambio de chip: pedalear por el asfalto. El gran "puerto de montaña" de la jornada será, lógicamente, el ascenso al cerro San Javier, con sus 12 kilómetros de subida hasta el Cristo.
Los cupos para inscribirse al campus son limitados, pero la invitación sigue abierta al público. “Es una buena oportunidad para el tucumano que por ahí está muy acostumbrado a la bici de montaña. Queremos que se sumen con la bicicleta de ruta para trabajar estrategias de entrenamiento y buscar esa altimetría que los circuitos de asfalto tucumanos ofrecen de forma espectacular”, comenta el coach.
Un cronograma de elite
El campus no es una carrera, sino una inmersión total en el ciclismo. Durante tres días, el grupo sumará una cantidad importante de kilómetros de pedaleo. El viernes la jornada iniciará con una fase de aclimatación y charla técnica. El sábado será el día más largo, con el ascenso a San Javier desde Raco y un picnic en la ruta para no cortar el ritmo. Finalmente, la actividad finalizará el domingo, con una pedaleada regenerativa para cerrar con un asado de camaradería en La Pedrera, el búnker oficial del evento.
El espacio está pensado para entrenar, disfrutar y compartir la pasión por el ciclismo en un entorno único. La experiencia contará con entrenamientos guiados, rodadas en circuitos increíbles y momentos recreativos de descanso y buena energía. A su vez, los objetivos del Camp son mejorar el rendimiento en la bicicleta, trabajar la técnica y estrategia del atleta y disfrutar del proceso en grupo durante el fin de semana en Raco.
Logística y participación local
Si bien Kmetiuk trae a gran parte de sus alumnos de Buenos Aires -incluyendo atletas que este año viajarán al mundial de Niza, Francia-, la invitación también está abierta para los ciclistas locales. “No hace falta ser un atleta de alto rendimiento, pero sí tener un nivel intermedio para poder acumular la altimetría y aguantar los tres días de carga”, aclara.
Para los tucumanos interesados, la organización ofrece una modalidad de inscripción adaptada, permitiéndoles sumarse a la logística, los entrenamientos con profesores a cargo, el soporte de las camionetas de apoyo y la hidratación oficial. Para conocer más información sobre el Bike Camp, el teléfono de contacto de la organización es +54 9 11 4673-1723.
Con el apoyo de marcas internacionales y una estructura profesional, el campus de AKTRISPORT promete transformar a Raco en el epicentro del ciclismo de ruta por un fin de semana. Una oportunidad única para aprender de los que saben y, sobre todo, para redescubrir las montañas tucumanas sobre dos ruedas.