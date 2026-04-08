Bike Camp 2026: Tucumán será sede de un campus de entrenamiento de ciclismo de ruta

En el mundo del deporte de resistencia, hay lugares que se convierten en imanes por su geografía. Tucumán, con sus cerros y su verde imponente, es uno de ellos. Por eso, no es casualidad que Charly Kmetiuk, director de la escuela AKTRISPORT de Buenos Aires, haya elegido las rutas de la provincia para mudar por un fin de semana su prestigioso campo de entrenamiento. Del 27 al 30 de agosto, Raco recibirá a un pelotón que busca lo que en el llano porteño no existe: la altimetría.