La agroindustria de la caña de azúcar volvió a encontrarse en una nueva reunión de la Satca

El acto de apertura del encuentro, que se realizó en la Sociedad Rural de Tucumán, al cual concurrieron más de 400 técnicos, productores y especialistas, contó con la participación del secretario de Desarrollo Productivo y presidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Eduardo Castro, que asistió en representación del Gobierno provincial. En su discurso de bienvenida, destacó la importancia del cultivo como pilar fundamental del desarrollo productivo, económico, social y ambiental de Tucumán.