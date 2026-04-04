La agroindustria de la caña de azúcar volvió a encontrarse en una nueva reunión de la Satca

Resumen de nota
- La SATCA reunió a más de 400 especialistas en Tucumán para analizar avances tecnológicos y sustentabilidad en la agroindustria de la caña de azúcar durante su XXIV encuentro anual.
- El evento incluyó la presentación de 70 trabajos científicos y ponencias internacionales de Colombia y Brasil, abordando la innovación frente a los desafíos económicos del sector.
- Se busca consolidar el desarrollo productivo y ambiental del NOA mediante la integración público-privada, impulsando la bioenergía y mejores estándares de sostenibilidad global.
La XXIVª Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca) constituyó un espacio de encuentro para analizar avances tecnológicos y recoger ideas que contribuyan a consolidar el futuro de la actividad en términos de productividad, sustentabilidad y otros aspectos fundamentales para el desarrollo económico y social del Noroeste Argentino en los próximos años.
El acto de apertura del encuentro, que se realizó en la Sociedad Rural de Tucumán, al cual concurrieron más de 400 técnicos, productores y especialistas, contó con la participación del secretario de Desarrollo Productivo y presidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Eduardo Castro, que asistió en representación del Gobierno provincial. En su discurso de bienvenida, destacó la importancia del cultivo como pilar fundamental del desarrollo productivo, económico, social y ambiental de Tucumán.
Por su parte, el presidente de la entidad anfitriona, José Frías Silva (h), destacó que pese a las adversidades el sector continúa creciendo y debe apostar a la innovación para consolidar su futuro. A su turno, el titular de la Satca, Jorge Scandaliaris, señaló las buenas perspectivas para la actividad, en tanto se logren aprovechar las oportunidades del contexto actual.
El programa de actividades incluyó presentaciones plenarias con la participación de la presidenta de Asocaña, Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Claudia Calero Cifuentes, quien expuso sobre el modelo de agroindustria de ese país. Su presentación se destacó por la claridad y la objetividad de los conceptos desarrollados.
En segunda instancia, el presidente de la Unión Nacional de Bioenergía (UDOP, por sus siglas en portugués) -una organización para el desarrollo de la bioenergía de Brasil-, Hugo Cagno Filho, describió la situación actual y las perspectivas de uno de los países más relevantes del mundo en materia de caña de azúcar.
Las actividades plenarias se completaron con la disertación de Livia Ignacio, directora regional de Bonsucro, sobre sostenibilidad socioambiental, y con la presentación de información general sobre las actividades que desarrolla el Ipaat en favor de la agroindustria de la caña de azúcar en Tucumán.
El encuentro contó además con la participación de una importante delegación de especialistas de Brasil, de Ecuador y de Francia, que abordaron temas vinculados con la innovación en distintos aspectos de interés para la industria local.
Esta edición 2026 de la Satca incluyó la presentación de 70 trabajos científicos y técnicos elaborados por profesionales locales, los cuales fueron analizados y discutidos durante las dos jornadas de intercambio. En esta oportunidad, los mejores trabajos de cada área temática fueron distinguidos con una premiación.
La convocatoria resultó destacada tanto por la cantidad de asistentes como por la calidad de las presentaciones. Participaron unas 450 personas, entre técnicos, productores, dirigentes de la agroindustria, invitados y especialistas del exterior.
Asimismo, instituciones vinculadas al sector cañero en la región, como la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Ipaat, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) dispusieron stands desde donde difundieron sus principales actividades.
La actividad privada vinculada al desarrollo tecnológico de la caña de azúcar también tuvo participación, y presentaron pósters, generando un espacio propicio para el intercambio de información e innovaciones de interés para el sector.
En total, 13 empresas relacionadas con el sector agrícola e industrial formaron parte de la muestra, constituyendo un atractivo adicional para los asistentes.
El intercambio de ideas y de información resultó ampliamente enriquecedor y contribuyó a reflexionar sobre la agroindustria en el contexto actual de Argentina y del mundo, en línea con el lema de esta XXIVª reunión anual de la Satca.
La importante concurrencia y el acompañamiento a la organización del evento reflejan el interés del sector por su presente y su futuro, y plantean el desafío de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para consolidar y mejorar esta actividad tradicional de la región.