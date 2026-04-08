“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

En cuanto a las rutas afectadas, detalló que el tramo entre la ruta provincial 301 y la Quebrada del Portugués permanece intransitable desde febrero. También mencionó complicaciones en la ruta provincial 330, entre Alpachiri y Alto Verde, y en la ruta 334, en el sector del arroyo El Palancho. Explicó que en estos casos se registraron erosiones y cortes de calzada por el paso del agua. Estimó que la recuperación de la ruta 330 demandará entre dos y tres semanas, mientras que en El Palancho podría restablecerse la circulación en una semana si las condiciones climáticas lo permiten.