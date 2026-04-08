“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, analizó en LG Play el impacto del temporal que afectó a la provincia y detalló el estado de rutas, caminos y obras hídricas, en un contexto marcado por lluvias excepcionales y dificultades operativas en el territorio.
Durante la entrevista, el funcionario explicó que el fenómeno climático superó ampliamente las previsiones. Señaló que desde diciembre se registran precipitaciones constantes y que en los últimos días se alcanzaron valores extraordinarios en distintos puntos de Tucumán. “En algunas zonas cayeron entre 250 y 300 mm, especialmente en cuencas que alimentan al río Medina, al arroyo Matasambi y al río Seco. La intensidad de esas lluvias generó caudales inusuales, desbordes y, como consecuencia, inundaciones en el sur provincial.
Nazur sostuvo que la red vial secundaria y terciaria presenta los mayores inconvenientes. “Los caminos se encuentran muy afectados y persistente humedad que impide el ingreso de maquinaria para realizar tareas de reparación”, dijo. En ese marco, remarcó que desde el área trabajan para garantizar el acceso a las escuelas con el objetivo de que el ciclo lectivo 2026 se desarrolle con normalidad.
En contraste, destacó que la red vial primaria no registró daños estructurales. “No hay puentes comprometidos en la provincia, pese al volumen de agua acumulado. No tenemos ningún puente con problemas estructurales”, afirmó y vinculó ese resultado con los trabajos realizados en los cauces de los ríos.
En cuanto a las rutas afectadas, detalló que el tramo entre la ruta provincial 301 y la Quebrada del Portugués permanece intransitable desde febrero. También mencionó complicaciones en la ruta provincial 330, entre Alpachiri y Alto Verde, y en la ruta 334, en el sector del arroyo El Palancho. Explicó que en estos casos se registraron erosiones y cortes de calzada por el paso del agua. Estimó que la recuperación de la ruta 330 demandará entre dos y tres semanas, mientras que en El Palancho podría restablecerse la circulación en una semana si las condiciones climáticas lo permiten.
El ministro señaló que otros sectores ya fueron normalizados. Indicó que en El Timbó se solucionaron los inconvenientes generados por caudales extraordinarios en el arroyo La Perdiz y que la ruta 305, en La Salinas, se encuentra habilitada. En el caso de la ruta 307, explicó que se registraron situaciones propias de la época, como derrumbes y caída de árboles, que fueron atendidas durante el fin de semana largo por personal de Vialidad.
A futuro
Consultado sobre las obras a futuro, Nazur reconoció que los trabajos actuales pueden resultar insuficientes frente a volúmenes de agua de esta magnitud. Indicó que el Ejecutivo analiza alternativas de financiamiento para avanzar con nuevos proyectos, en un escenario nacional adverso, con recortes en áreas clave vinculadas a la obra pública. Afirmó que se evalúan los proyectos existentes y que se trabaja junto a la Legislatura en la conformación de equipos técnicos para abordar el impacto del cambio climático en la provincia.
En relación con la situación educativa, informó que hasta el día anterior había cerca de 100 escuelas sin actividad debido a problemas de acceso. Precisó que muchas ya retomaron las clases, aunque advirtió que las lluvias persistentes continúan saturando los suelos y dificultan las tareas en los caminos rurales.
Finalmente, el funcionario consideró que el estado de la red vial terciaria responde también a factores estructurales. “El cambio en el uso del suelo y el escurrimiento del agua desde zonas productivas inciden en el deterioro de los caminos”, dijo y señaló que se prevé un trabajo conjunto con productores para reducir el impacto del agua en esas áreas y mejorar la transitabilidad.