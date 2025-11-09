Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán: ingresos, fondos coparticipables y tributos

A su vez, el proyecto detalla el monto de recaudación calculada, que proviene de la coparticipación de fondos de origen nacional y de la coparticipación provincial. En el primer caso se estima unos $150.400 millones, sustentados en la recaudación del presente ejercicio y pautas proyectadas para la economía del país. En cuanto a la recaudación por ingresos provenientes del Gobierno de Tucumán, se calculan unos $18.400 millones. También se incluye la estimación por el Fondo de Financiamiento Educativo, por $2.550 millones, y los aportes no reintegrables que ingresarían en cumplimiento de programas nacionales (como el Plan Nacer) y otros en los cuales se pudiera incorporar el municipio.