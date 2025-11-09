Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán: ingresos, fondos coparticipables y tributos

El proyecto de Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán, que fue enviado al Concejo Deliberante para su revisión, ofrece proyecciones sobre los ingresos que se percibirían durante el año y los movimientos previstos. El cálculo de erogaciones para el ejercicio del año que viene contempla $349.000 millones para la Capital tucumana.
En primer lugar, el escrito defiende que la Dirección de Ingresos Municipales pondrá énfasis en el recupero de contribuyentes caídos e intensificará las tareas destinadas a eficientizar la base de datos, incorporando innovaciones tecnológicas que optimicen el funcionamiento de los sistemas informáticos y administrativos.
A su vez, se habla de un análisis y adecuación de la normativa vigente en materia tributaria, “incluyendo cuestiones sustanciales y de procedimiento que permitan mejorar la eficacia del sistema tributario municipal y garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la materia tributaria”, consigna.
En cifras, la Municipalidad contempla un ingreso de $162.800 millones en recursos tributarios y no tributarios. Los primeros abarcan a la recaudación anual proyectada por el CISI ($7.500 millones) y el TEM ($120.000 millones), sumado a otros conceptos.
A su vez, el proyecto detalla el monto de recaudación calculada, que proviene de la coparticipación de fondos de origen nacional y de la coparticipación provincial. En el primer caso se estima unos $150.400 millones, sustentados en la recaudación del presente ejercicio y pautas proyectadas para la economía del país. En cuanto a la recaudación por ingresos provenientes del Gobierno de Tucumán, se calculan unos $18.400 millones. También se incluye la estimación por el Fondo de Financiamiento Educativo, por $2.550 millones, y los aportes no reintegrables que ingresarían en cumplimiento de programas nacionales (como el Plan Nacer) y otros en los cuales se pudiera incorporar el municipio.
Otro punto considera mínimas estimaciones en concepto de asistencias financieras no reintegrables, que cubrirían destinos específicos que pudieran concretarse durante 2026.
En el articulado del proyecto se fija el número de cargos de la planta permanente del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) en 4.036 empleados y 1.213 los cargos en la planta temporaria. A su vez, queda en 234 el número de trabajadores efectivos en el Concejo Deliberante y 124 en personal transitorio. En cuanto a las erogaciones corrientes, la Municipalidad calcula $117.900 millones para el gasto en personal de empleados para ambas dependencias. El cálculo -indica- fue realizado contemplando eventuales incrementos salariales y teniendo en cuenta las remuneraciones vigentes.
Sobre las erogaciones en concepto de Servicios Públicos para cubrir la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los gastos por Alumbrado Público y Mantenimiento de Espacios Verdes, se prevé un cálculo anual de $110.000 millones. De ese total, $3.500 millones serán destinados al Presupuesto Participativo.
El proyecto de Presupuesto 2026 ingresó a fines de octubre al cuerpo parlamentario que dirige Fernando Juri y en esta semana giró a la comisión de Hacienda, encabezada por Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), que será la encargada de revisarlo. Según consignó el edil que preside el comité, el próximo 17 de noviembre se avanzará en una nueva reunión y, posteriormente, se convocará a funcionarios del Ejecutivo municipal para resolver dudas.