El riesgo país bajó a 551 puntos en medio de la euforia de los mercados globales

El riesgo país de la Argentina registró una fuerte caída antes de que abran las operaciones locales, en medio de un clima de euforia en los mercados globales por el alto el fuego anunciado por el gobierno de Estados Unidos en el marco del conflicto bélico con Irán.
Los títulos públicos de la Argentina operaban en EEUU con subas entre 1,2% y 2,4% sobre las 9 hora argentina. El riesgo país, de esa forma, se ubicó en 551 puntos básicos, casi 50 unidades por debajo de los 610 registrados al cierre de las operaciones de ayer. La baja del indice EMBI elaborado por JP Morgan llegó así al 9,67%.
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