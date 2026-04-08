Secciones
SociedadActualidad

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Un especialista advierte que el colapso del sistema pluvial responde a décadas de cambios en el uso del suelo. El análisis completo.

DESBORDES. Los anegamientos empezarían en zonas donde no se ven. DESBORDES. Los anegamientos empezarían en zonas donde no se ven.
Hace 1 Hs

En medio de los reclamos por calles anegadas, canales desbordados y barrios afectados tras las últimas lluvias, una pregunta empieza a tomar fuerza: ¿el problema está realmente donde parece? Para el urbanista Gerardo Isas, la respuesta obliga a correr el foco.

“Se apunta al canal, pero no al origen del problema. El agua que circula por los sistemas pluviales muchas veces se genera en otras zonas, con usos del suelo completamente distintos”, plantea.

Así, el especialista pone el acento en la transformación de las zonas altas, donde en los últimos años avanzaron desarrollos urbanos sobre terrenos que antes cumplían una función ambiental esencial. “Cada desarrollo implica desmonte y superficies impermeables. Antes había suelo absorbente; hoy el agua escurre directamente. Eso aumenta el volumen que llega a los canales”, explica.

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

En ese marco, cuestiona algunas explicaciones que suelen instalarse en el debate público. “No se puede atribuir el problema a la basura, por ejemplo. El volumen de agua no tiene relación con eso. Hay causas estructurales que no se están analizando”, advierte. Para Isas, el eje del problema no está en lo visible o inmediato, sino en decisiones de fondo vinculadas al uso del suelo. Y esa lógica también alcanza a la discusión sobre infraestructura. “Muchos canales responden a diseños de los años 60 y hoy deben manejar un volumen de agua mucho mayor, en un contexto completamente distinto”, señala.

Uso del suelo

No obstante, insiste en que no se trata solo de una cuestión técnica: “El problema es el uso del suelo, que es caótico e indisciplinado. Se urbanizan zonas que deberían funcionar como áreas de absorción, y eso termina colapsando el sistema”.

Inundaciones en Tucumán: comenzamos a vivir el costo de postergar lo urgente

Inundaciones en Tucumán: comenzamos a vivir el costo de postergar lo urgente

Detrás de estas definiciones aparece también el impacto desigual de estas transformaciones. “Las zonas altas, donde se desarrollan urbanizaciones más recientes, terminan descargando el agua sobre sectores más vulnerables”, advierte. En ese esquema, señala, el Estado suele intervenir después, intentando corregir desequilibrios ya instalados.

Su diagnóstico, en definitiva, hace emerger una pregunta más profunda sobre cómo y dónde crecen las ciudades, y quiénes terminan pagando las consecuencias de esas decisiones.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Seguí en vivo La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA
1

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios
2

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
3

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas
4

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

5

Cartas de lectores: semana santa de 1987

6

Cartas de lectores: oportunidad

Más Noticias
Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Tripulantes de Artemis II, los humanos que más se alejaron de la Tierra

Tripulantes de Artemis II, los humanos que más se alejaron de la Tierra

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

Narcomenudeo: una ley que ya muestra sus grietas

Seguí en vivo La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Comentarios