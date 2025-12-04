Se conocieron los artistas tucumanos seleccionados para el Pre Cosquín 2025–2026

Quienes resulten elegidos en esta etapa accederán al 54° Certamen para Nuevos Valores que se realizará el 13 y 14 de enero de 2026 en Cosquín, Córdoba. El jurado de Música estará integrado por Rubén Cruz, Viviana Taberna y José María Montini, mientras que el de Danza será conformado por Miguel Diosque Dupuy, Elma Diosque Dupuy y Marcelo Sánchez.