Se conocieron los artistas tucumanos seleccionados para el Pre Cosquín 2025–2026

El Ente Cultural de Tucumán dio a conocer la lista de participantes seleccionados para la sede local del certamen Pre Cosquín 2025–2026. La instancia presencial se desarrollará los días 5 y 6 de diciembre para Música; y el 7 para Danza, en la Usina Cultural, ubicada en el Espacio Cultural Don Bosco (avenida Mitre 396).
Quienes resulten elegidos en esta etapa accederán al 54° Certamen para Nuevos Valores que se realizará el 13 y 14 de enero de 2026 en Cosquín, Córdoba. El jurado de Música estará integrado por Rubén Cruz, Viviana Taberna y José María Montini, mientras que el de Danza será conformado por Miguel Diosque Dupuy, Elma Diosque Dupuy y Marcelo Sánchez.
Acreditaciones y horarios
Para Música, los concursantes deberán presentarse el viernes 5 de diciembre a las 14 para acreditar su participación. El certamen comenzará a las 15.VEn Danza, la acreditación será el domingo 7 de diciembre desde las 8.30. La competencia se desarrollará de 10 a 14 y continuará desde las 15.
Participantes seleccionados
Música
Solista vocal
Miguel Ángel Aguero; Paola Noemí Aguirre; Mariano Jarjal; Melina Aybar; José Ignacio Berrizbeit; Juan Pablo Castillo; Daniela Cayos; Ignacio Martín Cuellar; Cintia Díaz; Sofía Fernández; Lila Marcela Giménez; Bianca Gómez; Lucas Exequiel González; Lucas Ernesto Lizondo; Andrea Patricia Mamondes; Nahuel Mendiolar; Jorge Mario Miguel; Marcelo Ocampo; Mateo Ezequiel Ramos; Adrián Alejandro Reynoso; Candelaria Romero; Sofía Salomón; César Sánchez; Héctor Adolfo Singh; Fabio Toledo; Nahuel Jesús Vargas Morales; Judith Inés Zurita.
Dúo vocal
Puesta a Punto (Gustavo Aguilar / Daniel Aguilar); Correa Gramajo – Belén Soledad (De los Milagros).
Conjunto vocal
Enrique Gustavo Salmerón (Raíces Argentinas).
Canción inédita
Melina Aybar; Carla Fabiana Castro Gutiérrez; Jessica Chávez; Mateo Racedo Erazú; Adrián Alejandro Reynoso; Sofía Salomón; Héctor Adolfo Singh; Daniela Florencia Sini Escudero; Nahuel Jesús Vargas Morales.
Danza
Solista malambo masculino
Julio Jesús Alcorta; Emiliano Jaime Alderete; Mauro Borquez; Pedro José Brito; Cristian Agustín Cuellar; Mauricio Figueroa; Gastón Gallardo; Federico Tomás Leiva Otreras; Lucas Javier Molina; Gastón Robles; Exequiel Maximiliano Soraire; César Augusto Sosa.
Solista malambo femenino
Gabriela Natalí Agüero; Lara Nicol Garzón Gamboa; Danesa Ángeles López; Daiana Nahir Rojas; Jessica Noemí Ruiz; Karla Luciana Valdez.
Conjunto malambo
Cristián Torrez; Tiago Alexander Varela.
Pareja de baile tradicional
Cecilia Gabriela Aguilar; Ángel Damián Ahumada Duberti; Gabriel Albornoz; Iara Solana Barraza; Ariel Leandro Contreras; Priscila Cortez; Valentina Cruz; Elba Guadalupe Díaz; Daniel Alberto García; Agustín Ignacio Goitea; Ángel Mariano González; José Carlos Heracio; Lucas Damián Juárez; Ramiro Alfredo Martínez Sotelo; Johana Elisabeth Ordoñez; María Constanza Páez; Álvaro Jesús Peralta; Dahiana Micaela Salica; Gabriela Soledad Silva; Ximena Valentina Suárez Castillo.
Pareja de baile estilizada
Estefanía Ruth Álvarez; Analí Burgos.
Conjunto de baile folklórico
Pablo Andrade (Ballet Folklórico Chacance); Enzo Gabriel Araya (Ballet Folklórico Sol y Luna del Norte); Agostina Collante (El Payucano); Ariadna Nerea Morales (Ballet Folklórico Municipal BRS); Miguel Ángel Romano (Miguel Ángel Romano); Andrea Romina Sosa; Cristián Torrez (La Donosa del Rosario).
Notificaciones y requisitos
Los participantes serán informados por correo electrónico o WhatsApp sobre su horario exacto de presentación. Las autoridades aclararon que los horarios no podrán reprogramarse: quien no esté presente al momento del llamado será descalificado.
El listado difundido no es definitivo. Aquellos que hayan realizado su inscripción online y no figuren, o aparezcan en un rubro incorrecto, deberán comunicarse con la Oficina de Música y Danza a los teléfonos 4307678 (int. 218) o 4977668. No se aceptarán reclamos de quienes no completaron la inscripción digital.