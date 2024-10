"La poesía nos desafía": la joven tucumana Lucila Haar presenta su libro-sueño "Desabrigo"

-Sí, la verdad es que esos elementos son muy simbólicos para mí. Por ejemplo, el agua tiene una conexión muy personal, casi astrológica. Soy de Cáncer, que es un signo de agua, y siempre he sentido que el agua está asociada con la sensibilidad y la transparencia. Me identifico mucho con esa idea porque siento que soy una persona muy sensible. Si algo me pasa, es como si "me cayera tierra" y se notara de inmediato. El agua también tiene diferentes estados y en mis poemas hablo de esos cambios. A veces me siento sólida, como si fuera de hielo, pero sé que eventualmente me voy a derretir.