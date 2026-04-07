Luis Ingolotti, tras el penal atajado: "No sé si fue un desahogo, pero sí un poco de tranquilidad"

Sin embargo, la jugada no acabó ahí. Lejos de la autocomplacencia, Ingolotti nunca le sacó la mirada a la pelota. Por el contrario, mostró una rapidez de piernas que no se le había visto en partidos anteriores; se levantó instantáneamente para buscar el rebote y achicarle el ángulo a Jaminton Campaz. Cuando el peligro se disipó, llegó el desahogo: el ex Gimnasia se llenó el pecho con un grito ensordecedor que casi se escuchó en Tucumán. Fue una suerte de descargo por su primera intervención de peso real desde que viste el buzo del “Decano”