A pura música y con gran expectativa, así se vivió la previa del sorteo del auto 0 km de los Números de Oro
La peatonal se convirtió esta mañana en una verdadera fiesta. Con música en vivo, baile y una multitud que colmó el frente del edificio de LA GACETA, se desarrolló hoy el sorteo del auto 0 km de los tradicionales Números de Oro.
Desde temprano, el movimiento comenzó a sentirse en el corazón de la ciudad. Una urna repleta de cupones y, como gran protagonista, el Volkswagen Polo Track brillaba estacionado a metros del público. Pero el clima festivo lo aportó la música: la cantante, Agustina Vita, animó la previa con un repertorio de clásicos que hizo bailar a todos.
Durante varios minutos, la peatonal fue un hervidero de gente. Lectores, familias y curiosos se acercaron atraídos por el espectáculo y terminaron sumándose al ritmo de la cumbia, en una mañana distinta que combinó entretenimiento y expectativa.
“Pensamos en cómo podíamos alegrar la mañana y acompañar este gran momento”, explicó Alejandra Barros, gerenta de marketing de LA GACETA. “Es un esfuerzo grande y una manera de devolverle a nuestros lectores este espacio de entretenimiento. Queríamos que la gente baile, cante y sea un poco feliz”, agregó.
La propuesta logró su objetivo. Muchos de los presentes eran fieles participantes del juego, que no quisieron perderse la oportunidad de depositar sus últimos cupones en la urna. Incluso hubo quienes llegaron sobre la hora, con bolsas llenas de boletas acumuladas durante años de participación.
Entre ellos, Carmen Burgo de Campero, quien contó que juega desde hace cuatro décadas. “Todavía mantengo la esperanza”, dijo, mientras dejaba sus últimos cupones. Y se animó a imaginar el premio: “Si gano, bailo acá mismo y lo usaría para visitar a mi familia”.
La expectativa crecía minuto a minuto. Mientras la música no daba tregua, la urna seguía recibiendo participaciones y el público se mantenía atento al inminente sorteo.
También hubo lugar para historias más jóvenes, como la de Uriel, de 15 años, que fue a acompañar a su madre: “Vine a tirar las boletas por ella. Si gana, capaz después me presta el auto”, dijo entre risas.