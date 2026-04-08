Números de Oro: una fiesta imperdible para sortear el 0km

Con cada tarjeta no sólo se reparten premios, sino también historias de vida, esperanza y comunidad. Ya son cientos los tucumanos que tuvieron su golpe de suerte y la alegría inmensa de quedarse con el pozo, con el que pueden concretar nuevos planes para mejorar su vida o cumplir algún sueño. La nueva edición ya está en marcha y promete seguir transformando ilusiones en realidades. ¿Quiénes serán los próximos afortunados?