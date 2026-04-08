Números de Oro: una fiesta imperdible para sortear el 0km

La espera terminó. Hoy será un día histórico para los lectores de LA GACETA. El destino de un auto 0 kilómetro, un VW Polo Track, se definirá en vivo y queremos que seas parte de esta celebración que paralizará a parte de la ciudad.
La última oportunidad para depositar las tarjetas potencialmente ganadoras y llevarse el premio fue ayer.
Para hoy está pautada una mañana inolvidable.
En la puerta del diario (peatonal) te esperamos para vivir una jornada cargada de adrenalina.
Cronograma
A las 10.30 habrá un show en vivo: para “calentar motores”, contaremos con la presencia estelar de Agustina Vita. La artista brindará un show exclusivo para todos los lectores y vecinos que se acerquen a presenciar el sorteo.
A las 11 será el Gran Sorteo: puntualmente, se realizará el sorteo del auto 0km de los Números de Oro ante escribano público.
¡Nueva edición!
Hoy también le damos la bienvenida a la nueva tarjeta, que llega con premios que te van a cambiar la semana:
El pozo semanal será de $3.500.000: ¡Si no hay ganador, el pozo se acumula!
¿Cómo funcionan los Números de la Suerte? Podés ganar $350.000 por semana en órdenes de compra en los mejores comercios de la provincia:
- Castillo
- Hipercolchonerías Yubrín
- Sportsman
- Zeramiko
Cita obligada
Hoy, desde las 10.30 en la puerta de LA GACETA. ¡Vení a disfrutar del show de Agustina Vita y descubrí quién se lleva el 0KM!
Recordatorio
Los Números de Oro ya empezaron una nueva edición el 27 de marzo y se extenderá hasta el 23 de septiembre. Cuenta con un pozo inicial de $3.500.000. Como siempre, si la tarjeta tiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica y puede llegar hasta los $7.000.000.
¿Quiénes ganan? Aquellos que completen los 15 números de una de las grillas de su tarjeta. De ser así, deberán presentarse en calle Mendoza 654 antes de las 18 de cada miércoles.
Por dudas o consultas los lectores pueden contactarse al 4842200 o por WhatsApp al 381 4081916. LA GACETA no te solicitará una suma de dinero para entregarte un premio.
Con cada tarjeta no sólo se reparten premios, sino también historias de vida, esperanza y comunidad. Ya son cientos los tucumanos que tuvieron su golpe de suerte y la alegría inmensa de quedarse con el pozo, con el que pueden concretar nuevos planes para mejorar su vida o cumplir algún sueño. La nueva edición ya está en marcha y promete seguir transformando ilusiones en realidades. ¿Quiénes serán los próximos afortunados?