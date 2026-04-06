Qué dijo Rossana Chahla sobre las tres muertes por las tormentas en Tucumán
Resumen de nota
- Rossana Chahla, intendenta de la capital tucumana, lamentó las tres muertes causadas por el reciente temporal y pidió reforzar la prevención ante alertas climáticas extremas.
- Las declaraciones se dieron tras una tormenta fatal. La jefa municipal enfatizó la responsabilidad individual y la necesidad de evitar traslados durante fenómenos meteorológicos.
- Chahla vinculó las muertes al impacto del cambio climático y aseguró que el foco de su gestión estará en obras de infraestructura para prevenir futuras tragedias hídricas.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió a las tres muertes registradas durante el temporal que azotó la provincia y calificó el hecho como una “fatalidad tremenda”, al tiempo que pidió reforzar las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos.
“Es un accidente fatal. La verdad que es una fatalidad tremenda”, sostuvo la jefa municipal en conferencia de prensa, donde además expresó su acompañamiento a las familias afectadas. “No hay nada que pueda justificar la muerte de un hijo o de una pareja tan joven”, agregó.
Chahla indicó que desde el municipio se activan medidas preventivas ante alertas meteorológicas, como la suspensión de actividades y recomendaciones a la población. “Siempre la prevención es mejor. Le pedimos a la gente que se resguarde, que no salga si está lloviendo”, señaló.
En ese sentido, remarcó la importancia de la responsabilidad individual frente a situaciones climáticas adversas. “Todo accidente puede prevenirse siempre y cuando se cumplan las medidas. No hay que salir de una casa o de una fiesta en medio de una tormenta”, afirmó.
La intendenta también aseguró que el municipio pondrá a disposición información técnica sobre las condiciones del lugar donde ocurrió uno de los hechos y las acciones realizadas previamente. “Vamos a informar cómo se ha trabajado en ese sector, no solo en el momento, sino antes”, indicó.
Por otra parte, Chahla evitó referirse a cuestiones político-partidarias en el contexto de la emergencia y remarcó que la prioridad está puesta en la gestión. “Hoy tenemos que dejar de lado lo político. Lo importante es trabajar, gestionar y evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir”, expresó.
Finalmente, vinculó los eventos recientes con el impacto del cambio climático y la necesidad de avanzar en obras de infraestructura. “Nos preocupa que la gente no se inunde y que no ocurran estas fatalidades. En eso estamos enfocados”, concluyó.