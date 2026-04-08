Cuál es el edificio más alto de la Argentina y cuánto cuesta vivir en este rascacielo

Resumen para apurados
- La Alvear Tower, en Puerto Madero (Buenos Aires), se consolida como el edificio más alto de Argentina con 235 metros, ofreciendo viviendas de lujo y servicios exclusivos.
- Diseñada por PFZ Arquitectos, su construcción superó desafíos climáticos por vientos extremos. El complejo de 54 pisos incluye amenities de lujo y servicios de nivel seis estrellas.
- Con alquileres de U$S 6.500 y expensas que superan los $2,5 millones, la torre define un nuevo estándar de exclusividad y potencia el perfil inmobiliario de lujo en Sudamérica.
La opulencia y el poder económico de Puerto Madero están puestos en un coloso que se alza en el firmamento porteño. La Alvear Tower, ubicada en una de las zonas más costosas de Latinoamérica, es una muestra tanto de la arquitectura como del refinamiento concentrado en este sector de la ciudad. Un mirador de toda Buenos Aires que se posiciona como la estructura más alta de la Argentina y uno de los puntos más destacados de Sudamérica.
Llegando al piso 43, no hay competencia en las alturas más que el azul propio de este medio. No hay más construcciones que puedan disputarse la imponente extensión de la torre, un complejo residencial de forma espigada que fue un desafío de ingeniería. Son 235 metros que conforman el punto más elevado del país, combinando exclusividad con vistas panorámicas de 360 grados y la propuesta de una vida “seis estrellas”.
Ingeniería contra el viento y lujo en las alturas
Construida por la empresa CRIBA y diseñada por el estudio PFZ Arquitectos, la Alvear Tower no solo destaca por su altura, sino por la complejidad de sus formas curvas. Con 56 pisos y techos de 3,30 metros de altura, la sensación de amplitud es total. Sin embargo, su construcción no fue sencilla: las ráfagas de viento, que al superar los 50 km/h obligaban a detener las grúas, y la logística de elevar materiales a más de 200 metros, la convirtieron en una obra irrepetible para la ingeniería local.
El edificio ofrece una experiencia residencial que emula a los grandes rascacielos de Nueva York o Dubái. Entre sus "amenities" cuenta con:
- Piscinas: una semiolímpica exterior y otra cubierta.
- Bienestar: Spa, gimnasio de última generación, centros de salud y "hair studio".
- Entretenimiento: Microcine, simulador de golf, cancha de tenis y una sala de música.
- Exclusividad: Cavas privadas, lavado de autos y hasta un lavadero especializado para mascotas.
En el ámbito de alquileres, la estadística es similar de impactante. Según registros recientes en plataformas como Mercado Libre, un departamento de tres ambientes (153 m²) en un piso alto puede alcanzar un importe de U$S 6.500 mensuales.
Pero el costo de pertenecer a este ecosistema de élite no termina en la renta. El mantenimiento de una estructura de tal magnitud, que incluye servicios de conserjería y room service provisto por el Hotel Alvear, se traduce en expensas que pueden superar los $2.500.000 mensuales.