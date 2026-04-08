Cuál es el edificio más alto de la Argentina y cuánto cuesta vivir en este rascacielo

La opulencia y el poder económico de Puerto Madero están puestos en un coloso que se alza en el firmamento porteño. La Alvear Tower, ubicada en una de las zonas más costosas de Latinoamérica, es una muestra tanto de la arquitectura como del refinamiento concentrado en este sector de la ciudad. Un mirador de toda Buenos Aires que se posiciona como la estructura más alta de la Argentina y uno de los puntos más destacados de Sudamérica.